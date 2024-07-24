Как зарядить электромобиль, когда нет света: важные советы водителям

Из-за веерных отключений тока граждане часами сидят без света и интернета, разве здесь до заправки электромобиля? Но потребность в передвижении тоже никто не отменял. Как пополнить батарею, когда в городе проблемы со светом? Вариантов немного, но они есть.

При массовых обесточиваниях населенных пунктов владелец электромобиля часто теряет не возможность зарядиться вообще, в первую очередь привычный способ заправки – домашнюю зарядную станцию, мощную розетку в гараже или у офиса, скоростную зарядку на маршруте дом – работа. Но при этом часто остаются доступны другие способы пополнить батарею киловаттами, главное – не растеряться и выбрать наиболее надежный.

Домашняя розетка

Да-да, именно обычная розетка на 220 вольт напряжения и на скромные 8 – 10 ампер тока. Если вы раньше пользовались каким-нибудь более мощным источником энергии, обратите внимание на скромную бытовую сеть. Возможно, для этого вам придется приобрести так называемый "кирпич" и дополнительный кабель. Минус этого варианта – он очень медленный, и если свет у вас дают всего на один-два часа, вы успеете получить энергии только на 20 – 50 километров. Но это лучше, чем ничего.

Чужая розетка

Вспомните, кто из ваших друзей живет недалеко от вас, но в квартале, который по отключениям находится с вами "в противофазе". И попытайтесь договориться, чтобы он поделился с вами домашней розеткой. Конечно, он должен проживать не на высоком этаже, а вам, возможно, понадобится иметь надежный кабель-продолжатель. И не забудьте взять с собой тортик или конфеты к чаю – надо же будет чем-нибудь развлечь хозяина розетки, пока батарея будет наполняться его энергией.

Генератор

Бензогенератор – вполне реальный способ зарядить электромобиль, когда полгорода отключены от энергоснабжения. Правда, способ не самый дешевый – генератор (не слабее 3,5 – 4,0 кВт) надо купить или арендовать, а ему нужен бензин (порядка 15 – 20 л/100 км). Скорость пополнения батареи близка к варианту с домашней розеткой, но вы имеете полную независимость, и если шум будет мешать соседям, вы можете вместе с генератором в багажнике отъехать в какую-то отдаленную местность и там заряжаться, сколько хватит бензина и времени.

Общественные станции

Если у вас еще осталось немного энергии в батарее, попробуйте объехать окрестные общественные станции в городе – возможно, какие-то из них находятся в секторе, который в эти часы не отключен от сети. Собственно этот поисковый трип можно сделать частично виртуальным, вооружившись графиком отключений энергоснабжающей компании и картой общественных зарядок. Было бы хорошо, если удастся позвонить в заведение, расположенное рядом с зарядкой, чтобы там по-соседски подтвердили, что зарядная станция активна и не занята другой машиной.

Кратко

Да, электромобиль – не лучший транспорт для проблемных с точки зрения энергоснабжения времен. Однако наша мощная цивилизация дает сообразительным людям несколько альтернативных вариантов получить электроэнергию. Главное, раньше времени продумать реальность каждого варианта именно для вас. И позаботьтесь о необходимом инструментарии – будь то генератор, кабель с зарядкой или продолжатель с проволокой достаточного сечения. А точнее вам могут понадобиться если не все, то несколько позиций из этого перечня.