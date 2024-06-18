Как выбрать колесные диски на машину: важные советы автомобилистам

Колесные диски – из тех автокомпонентов, которые покупают не столько при технической необходимости, сколько для красоты. Но в любом случае при выборе должны быть учтены некие геометрические характеристики, по другому заместо эстетического наслаждения можно получить огромные проблемы.

К сожалению, большая доля автомобилистов из всех технических параметров дисков признает только один: "влезет или не влезет". Подразумевается, поместится ли колесо в сборе в колесную арку и не будет ли оно во время движения цепляться за детали подвески и кузова. Таким владельцам полезно будет знать, что при отклонении некоторых характеристик дисков от штатных колесо может просто отделиться на ходу и нанести повреждения людям и другим машинам.

Поэтому подбирать диски для колес нужно по нескольким параметрам и отступать от стандарта можно только в пределах разрешенных допусков.

Крепление

Колесо нельзя будет установить на машину, когда хотя бы один из первых двух параметров будет нарушен. Речь идет о PCD – количестве отверстий под болты и схеме их расположения. Обозначение имеет вид типа 4х98, 5х120, 4х114,3, где первая цифра показывает количество отверстий под болты или шпильки, а вторая – диаметр круга, по которому расположены эти отверстия. Еще один параметр – DIA, диаметр центрального отверстия, которым диск центрируется на ступице. Здесь допустимы некоторые отклонения: когда центральное отверстие на диске больше выступа на ступице авто, колесо установить можно, хотя процесс будет усложнен. Но если DIA диска меньше, чем выступ на ступице, использовать на этой машине данное колесо не получится.

Диаметр под шину

Этот размер обусловлен автопроизводителем и все возможные отклонения указываются в заводском мануале, а использовать другие диаметры в развитых странах запрещает закон. В украинских условиях ограничение только физическое: пока удается сохранять более-менее близкий к штатному внешний диаметр колеса, диаметр диска внутри него можно изменять как угодно. Но когда шина начнет цепляться за кузов и подвеску, значит комплектное колесо получилось слишком большим. Редкий для украинских водителей случай попытка использовать диски меньшего диаметра, чем штатные. Такое делают для повышения комфортности движения благодаря большему профилю шины, но следует иметь в виду, что диск диаметра меньше, чем штатный, может не "надеться" на большой тормозной диск.

Вылет диска

Инженеры называют этот параметр ЭТ или Offset, на практике это расстояние между осью симметрии диска и плоскостью, которой он прилегает к ступице. Вылет может быть как с плюсом, так и с минусом, он сказывается в миллиметрах и на диске маркируется как ET25, ET30, ET45. Зрительно меньший вылет дает эффект шире расставленных колес в виде спереди/сзади. ET нормируется автопроизводителем, но незначительное, в пределах 5 мм отклонение допустимо. Но если разница со штатным параметром будет больше, ждите опасных последствий: колесо будет цепляться за детали подвески и крыла, управляемость машины ухудшится, а подшипники ступиц будут изнашиваться в ускоренном темпе. Именно широко растопыренные колеса часто являются причиной их отрыва на ходу – из-за нештатных нагрузок на крепление.

Ширина диска

Этот размер следует увязать с шириной шины и вылетом диска. Так, ширина колеса влияет на пригодность диска с неродным для данной модели авто ЭТ. То есть, например, за счет уменьшения ширины можно добиться установки на машину дисков с меньшим вылетом – то есть более расставленных. Относительно связи ширины диска и ширины шины разница между ними должна быть не более 30 %, иначе машина будет терять управляемость в некоторых режимах – из-за искривления протектора.

Кратко

То, что колесные диски воспринимаются в первую очередь как элемент декора – свойство не только отечественного автосообщества. Но ставить при выборе новых колес технические параметры на второй план тоже неправильно. Желаемый дизайн обязательно следует согласовать с допустимым вылетом, диаметром и шириной. На современных авто – скоростных и мощных, с тщательно просчитанной управляемостью – иначе просто нельзя.