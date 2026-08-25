Как валютные ограничения главы НБУ Пышного стимулируют оффшоризацию

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Сегодня мы часто задаемся вопросом: почему резидент оказывается в менее выгодном положении, чем нерезидент? Сложилась ситуация, когда Национальный банк обоснованно защищает валютный рынок в условиях войны, однако действующая система ограничений дает больше возможностей бизнесу с иностранной холдинговой структурой, чем компаниям, сохранившим собственность и центр принятия решений в Украине. Выход – не полное открытие движения капитала, а введение контролируемого лимита международной экспансии украинского бизнеса.

Подробнее о том, как валютные ограничения влияют на украинский бизнес и почему нужен контролируемый механизм зарубежных инвестиций, – в нашем материале.

Главное: Валютные ограничения НБУ остаются необходимыми в условиях войны, однако за четыре с половиной года система стала сложной из-за многочисленных исключений, лимитов и специальных разрешений.

остаются необходимыми в условиях войны, однако за четыре с половиной года система стала сложной из-за многочисленных исключений, лимитов и специальных разрешений. Регуляторная асимметрия. Украинский бизнес с иностранным холдингом имеет больше возможностей для международной экспансии, чем компании, сохранившие центр собственности в Украине.

Украинский бизнес с иностранным холдингом имеет больше возможностей для международной экспансии, чем компании, сохранившие центр собственности в Украине. Не любая инвестиция за границу является выводом капитала. Склады, сервисные центры, торговые и производственные структуры могут быть необходимы для увеличения украинского экспорта.

Склады, сервисные центры, торговые и производственные структуры могут быть необходимы для увеличения украинского экспорта. Полная отмена ограничений не требуется. Предлагаемый подход предусматривает контролируемый "лимит международной экспансии" для украинских компаний, которые работают, уплачивают налоги и имеют работников в Украине.

Представим украинского производителя, который экспортирует продукцию в Европейский Союз, получает валютную выручку, платит налоги и обеспечивает рабочие места в Украине. Для расширения экспорта ему необходимо открыть в Польше, Германии или Румынии склад, сервисный центр или торговую компанию.

Для этого необходимо внести, например, 300 тысяч евро в капитал иностранной дочерней компании. Деньги у украинского предприятия есть – собственная валютная выручка, а не валюта, которую нужно покупать на межбанковском рынке. Однако осуществить такую ​​инвестицию по общему правилу оно не может.

Теперь представим другую компанию с аналогичным производством в Украине, но ее владельцем является холдинг, зарегистрированный в одной из иностранных юрисдикций. Украинская компания может выплатить холдингу дивиденды в пределах разрешенного лимита, после чего иностранный холдинг может профинансировать создание склада, сервисного центра или торговой сети в ЕС.

Экономическая цель в обоих случаях одинакова и благородна – расширение сбыта украинской продукции, однако регуляторные возможности разные. В результате компания, сохранившая корпоративную собственность в Украине, оказывается в худшем положении, чем бизнес, который заранее перенес центр собственности в иностранную юрисдикцию.

От чрезвычайного мероприятия к системе выборочных разрешений

Что же помешало собственно резиденту? Постановление правления НБУ №18 от 24 февраля 2022 года было необходимым антикризисным решением, так как в начале полномасштабной войны нужно было остановить непродуктивный отток капитала, защитить резервы и обеспечить работу банковской системы.

Вопрос заключается не в самом существовании валютных ограничений – в условиях войны они остаются необходимыми, а в том, что за четыре с половиной года система превратилась в сложную конструкцию из десятков исключений, разных дат отсчета, специальных лимитов, индивидуальных разрешений и дополнительных требований.

Национальный банк постепенно разрешил оплачивать импорт работ и услуг, репатриировать дивиденды за 2023-2025 годы в пределах общего лимита 1 млн евро в месяц, проводить отдельные операции в рамках "инвестиционного", "заемного" и "донатного" лимитов.

"Инвестиционный" лимит привязан к средствам, привлеченным из-за границы в уставной капитал украинской компании с мая 2025 года. "Донатный" – в средства, перечисленные на специальный счет НБУ для поддержки Вооруженных сил.

С 11 августа 2026 НБУ дополнительно разрешил формировать лимит за счет прямых благотворительных взносов украинских компаний в пользу воинских частей ВСУ и Национальной гвардии. Компании также получили возможность передавать "инвестиционный" и "дополнительный" лимиты связанным юридическим лицам в рамках одной бизнес-группы. Эти решения в целом положительные, однако они не устраняют главное противоречие.

Новый иностранный капитал открывает украинской компании дополнительные возможности для трансграничных платежей, при этом иностранный кредит также создает соответствующий лимит, а благотворительный взнос может стать основой осуществления определенных валютных операций. В то же время действующий режим не дает украинской компании возможности осуществить за счет собственной валютной выручки продуктивную инвестицию за рубеж – даже если такая инвестиция непосредственно необходима для увеличения украинского экспорта.

Более того, НБУ прямо отметил, что перечень операций, доступных в рамках механизмов стимулирующей валютной либерализации после августовских изменений не расширяется. Инвестиции резидентов за границу в стратегии регулятора остаются среди мер третьего этапа либерализации.

Не юридическая дискриминация, а опасная регуляторная асимметрия

Национальный банк может отрицать, что иностранный инвестор и украинский резидент находятся в разных экономических ситуациях. Репатриация дивидендов иностранному собственнику связана с предыдущим или будущим поступлением иностранного капитала, а инвестиция украинского резидента за границу формально является оттоком капитала. Такой аргумент имеет определенную макрофинансовую логику, поэтому называть любое различие в режимах прямой юридической дискриминацией было бы упрощением. Однако экономическая проблема от этого не исчезает.

Действующая модель может создавать регуляторную асимметрию между двумя украинскими предприятиями в зависимости от характера их деятельности, не от объема налогов, количества рабочих мест и даже не от валютного эффекта операции, а от того, где зарегистрирована компания-собственник.

Это формирует неправильный сигнал для бизнеса: чтобы получить большую свободу движения капитала и возможность международной экспансии нужно создать иностранный холдинг и перенести туда центр корпоративной собственности. Таким образом, действующая модель валютного регулирования может создавать стимулы именно к тому, с чем государство годами декларирует борьбу: офшоризации и переносу центров собственности и управления за пределы Украины.

Компании, которые не создавали иностранных холдингов, не переводили корпоративные права в другие юрисдикции и оставляли центр принятия решений в Украине, могут оказываться в менее выгодном регуляторном положении.

Это вызывает вопросы не только с точки зрения экономической логики, но и касательно соответствия подхода принципам Закона "О валюте и валютных операциях", который предусматривает свободу валютных операций как общий принцип, право резидентов приобретать активы за рубежом, а также принцип пропорциональности установленных ограничений. Военное положение позволяет применять временные меры защиты, однако не отменяет необходимости оценивать их пропорциональность и обоснованность.

Не каждая инвестиция за границу является бегством капитала

В валютном регулировании часто используется упрощенная логика: любой перевод средств за пределы Украины означает потерю валюты. Для спекулятивного приобретения иностранных финансовых активов, элитной недвижимости или финансирования личных потребностей собственников это может быть так. Однако продуктивная зарубежная инвестиция украинской компании имеет другую природу.

Современный экспорт – это не только пересечение товаром государственной границы. Чтобы конкурировать на внешнем рынке, предприятию часто требуются торговое представительство, склад готовой продукции, сервисный или ремонтный центр и локальная система сертификации. Не меньшее значение имеют маркетинговая и сбытовая сеть, участие в капитале иностранного дистрибьютора, исследовательское или инженерное подразделение и, что важно, производственная кооперация с иностранным партнером.

Без такой инфраструктуры украинский производитель остается поставщиком с низкой переговорной позицией, зависимым от внешних посредников. Значительная часть торговой маржи, сервисных доходов и добавленной стоимости остается за границей. Следовательно, инвестиция в зарубежный склад или сервисный центр может быть не выведением капитала, а необходимым условием увеличения будущей валютной выручки.

Перевод 300 тыс. евро для создания европейской сбытовой компании нельзя оценивать так же, как приобретение виллы, портфеля иностранных акций или предоставление займа связанному лицу без понятной экономической цели.

В первом случае правительство может получить дополнительный экспорт, создание, рабочие места и налоги. Во втором речь идет в основном о перемещении частного капитала. Действующий режим не всегда достаточно разграничивает такие операции.

Об обоснованности опасений НБУ

Нельзя игнорировать риски, с которыми должен считаться Национальный банк. Под видом приобретения корпоративных прав могут осуществляться скрытый вывод капитала, покупка активов по завышенной стоимости, финансирование компаний-оболочек, переводы связанным лицам или сделки с непрозрачными и санкционными юрисдикциями.

Массовое открытие возможности покупать валюту для иностранных инвестиций создало бы дополнительный спрос на межбанковском рынке и могло бы увеличить объемы интервенций НБУ.

Именно поэтому Украине сейчас не нужна полная отмена запрета на инвестиции за границу. Однако между тотальным запретом и полной свободой движения капитала существует простор для контролируемого решения.

Кстати, до полномасштабной войны украинское валютное регулирование уже предусматривало для юридических лиц е-лимит на зарубежные инвестиции в размере 2 млн евро в год.

Таким образом, речь идет не о создании принципиально нового механизма, а о его более узкой, более осторожной и приспособленной к условиям войны версии.

Валютные правила НБУ ограничивают развитие украинского бизнеса (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Лимит международной экспансии украинского бизнеса

НБУ следует ввести пилотный "лимит международной экспансии" для юридических лиц-резидентов, осуществляющих операционную деятельность, уплачивающих налоги и имеющих работников в Украине. Такой механизм может основываться на шести принципах.

Первый – только собственная валюта. Инвестиция должна осуществляться исключительно за счет средств, уже находящихся на валютном счете предприятия. Покупка валюты на украинском межбанковском рынке для таких операций на первом этапе не должна разрешаться. Это означает, что операция не создает прямого дополнительного спроса на валюту.

Второй – четкий количественный предел. Максимальный годовой объем инвестиций может определяться как менее двух величин: 1 млн евро или 10% валютной выручки, фактически зачисленной на счета предприятия в украинских банках в течение предыдущих 12 месяцев. Таким образом, право на международную экспансию будет напрямую связано с реальными экспортными поступлениями.

Третий – ограниченный перечень целей. Средства могут быть направлены только на создание или приобретение торговых, логистических, сервисных, сертификационных, производственных и научно-исследовательских структур, деятельность которых напрямую связана с экспортом украинских товаров и услуг. Приобретение жилой недвижимости, портфельных финансовых активов, криптоактивов, финансирование личных потребностей собственников и предоставление ссуд иностранным компаниям должно оставаться запрещенным.

Четвертый – прозрачность операции. Компания должна предоставить банку бизнес-план, документы о структуре собственности, оценку приобретенного актива, информацию о конечных бенефициарах и обоснование влияния инвестиции на будущий экспорт. Операции с государством-агрессором, санкционными лицами, высокорисковыми и непрозрачными юрисдикциями не допускаются.

Пятый – возврат доходов в Украину. Дивиденды, проценты, выручка от продажи зарубежного актива и другие доходы от инвестиции должны засчитываться на счет украинской компании в банке Украины.

Шестой – пилотный режим и право остановки. Механизм может быть введен на 12 месяцев с общим предельным объемом операций для всей банковской системы. В случае ухудшения ситуации на валютном рынке, НБУ будет иметь право временно остановить использование лимитов.

Такая модель не создает неконтролируемого оттока капитала. Она, напротив, переводит часть потенциально теневых или оффшорных операций в прозрачный банковский канал. Для отдельных стратегических проектов уже существует процедура предоставления разрешений НБУ по ходатайству Кабинета Министров.

Однако индивидуальное правительственное решение может быть оправдано для крупных или исключительных операций, а не для каждого склада, сервисного центра или торговой компании украинского экспортера. Бизнесу нужно не ручное согласование, а понятное правило.

Донаты не должны становиться привилегией только крупного бизнеса

Введение дополнительного валютного лимита за счет прямых взносов военным частям является верным шагом. В то же время, требование подтверждать такие взносы аудиторским отчетом исключительно одной из компаний "большой четверки" может ограничивать доступ к механизму для среднего бизнеса. Услуги таких аудиторов могут быть несоразмерны с суммой самого взноса.

В Украине действует официальный Реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, а законодательство отдельно определяет компании, уполномоченные проводить аудит предприятий, представляющих общественный интерес. Целесообразнее, чтобы НБУ использовал именно этот критерий, а не принадлежность к четырем международным сетям.

К дополнительному лимиту также следует относить не только денежные взносы, но и документально подтвержденную стоимость автомобилей, беспилотников, средств связи, медицинского оборудования, техники и других товаров, безвозмездно переданных непосредственно воинским частям. Иначе предприятие, перечислившее деньги, получает валютный лимит, а предприятие, которое самостоятельно приобрело и передало военным необходимое оборудование – нет. Это еще один пример того, как формальная конструкция может не соответствовать реальному экономическому содержанию сделки.

Роялти требуют отдельного урегулирования

Вопросы иностранных инвестиций не следует смешивать с выплатой роялти. С мая 2024 года НБУ разрешил бизнесу покупать и переводить валюту для оплаты импорта работ и услуг, поэтому утверждение об абсолютном запрете всех текущих платежей по лицензионным договорам слишком широко.

Проблемы могут возникать относительно задолженности, сложившейся к началу полномасштабной войны, платежей связанным лицам, трансфертному ценообразованию или квалификации конкретной операции банком.

Для этого НБУ должен предоставить банкам однозначное разъяснение по поводу текущих лицензионных платежей и рассмотреть отдельный контролируемый лимит для погашения старой документально подтвержденной задолженности. Однако это другая проблема, которая не должна заменять главную дискуссию – право украинского бизнеса осуществлять ограниченные продуктивные инвестиции за границу.

Необходимо оценивать не паспорт владельца, а экономическое содержание операции

Валютные ограничения не могут быть неизменными только потому, что они были оправданы в феврале 2022 года. Они должны эволюционировать вместе с состоянием экономики, структурой внешней торговли и потребностями украинского бизнеса.

Главным критерием должно быть не то, кому принадлежит компания – резиденту или иностранному холдингу, – а экономическое содержание операции:

создает ли она спрос на валютном рынке;

направлена ли ​​на развитие украинского экспорта;

являются ли прозрачными источники средств и структура собственности;

вернутся ли доходы от инвестиции в Украину;

не используется ли операция для скрытого вывода капитала.

В то же время возникает вопрос, как одновременно призывать бизнес оставлять собственность, налоги и центры принятия решений в Украине и поддерживать валютную модель, которая может делать иностранную холдинговую структуру более выгодной, чем украинская.

НБУ не должен одномоментно открывать все движение капитала, но может открыть небольшое, прозрачное и контролируемое окно для международной экспансии украинских предприятий. Это будет не уступка отдельным собственникам и не отказ от защиты валютного рынка.

Это будет инвестиция в будущую валютную выручку, украинский экспорт и сохранение корпоративных центров в Украине.