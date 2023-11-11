Как удары по Чернобаевке и мостам приближали освобождение Херсона: мнение экспертов

Многочисленные удары по Чернобаевке и мостам в Херсонской области стали одним из главных этапов освобождения Херсона. Не последнюю роль в этом сыграла западная артиллерия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Годовщина свободы. Как Украина возвращалась в Херсон: хроника уникальной операции".

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после формирования плацдарма для контрнаступления вторым этапом операции ВСУ было уничтожение мест концентрации оккупационных войск.

"Второй этап состоит в том, чтобы имеющимися средствами поражения - разной дальнобойной и реактивной артиллерией - бить по местам концентрации сил и средств. Поэтому мы с вами видели Чернобаевку и не только", - объяснил он.

Стоит отметить, что Чернобаевка находится в 10 км от областного центра, ее называли вратами в Херсон. Там расположен военный аэродром, дававший оккупантам стратегическое и тактическое преимущество.

В промежутке с марта по август украинские силы атаковали аэродром более 20 раз. Чернобаевка стала мемом среди украинцев. Там были уничтожены десятки вертолетов, других единиц военной техники, склады боеприпасов и передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного округа.

"Россияне постоянно ориентировались на крупные инфраструктурные объекты. Вспомнить хотя бы 2014 год, когда сразу были захвачены наши аэродромы в Крыму и Севастополе. Почему? Потому что это логистический хаб, который можно использовать для мгновенной переброски ресурсов. На Чернобаевку тоже были серьезные надежды, но наша авиация и ракетные войска раз за разом обращали их в груды металлолома", - объяснил военный эксперт Владислав Селезнев.

ВСУ продолжать бить по складам, командным пунктам, поразили воинскую часть, штабы и казармы. Тогда же украинская армия получила от партнеров западную артиллерию. Так, 19-го июля был нанесен удар по Антоновскому мосту и системам противовоздушной обороны.

По мнению эксперта Александра Мусиенко, появление гаубиц M777 и HIMARS можно выделить в условный третий этап.

"Выполнение задачи по осаде и вытеснению оккупантов с Правобережья сопровождалось ударами по Антоновскому, железнодорожному и мосту через Каховскую ГЭС. Естественно, это привело к серьезным логистическим проблемам. И противник не мог их решить за счет понтонных или баржевых переправ через Днепр", - добавил он.