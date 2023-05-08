Как уберечься во время авиаудара: советы спасателей

Украинцам объяснили, как можно уберечь свою жизнь во время авиационного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления ГСЧС Украины в Волынской области.

Первое, о чем следует подумать, когда вы услышали, что поблизости летит самолет, это о месте, где можно спрятаться.

Место

"У вас есть всего пара секунд. Падайте под стенку, только не напротив окна: под него или в угол комнаты", - подчеркивают в ГСЧС.

Идеальным укрытием, по данным спасателей, является прихожая или ванная без окон . Если вы понимаете, что не доберетесь туда за пару секунд, падайте, где стоите, и ползите под стену.

. Если вы понимаете, что не доберетесь туда за пару секунд, падайте, где стоите, и ползите под стену. В любом случае не оставайтесь посреди комнаты: вы будете в пределах радиуса разлета обломков стекла и кирпича из соседних зданий. А железобетонные плиты если и ломаются, то, согласно законам физики, падают на середину комнаты. Даже в самом худшем случае, если плита сломается, упав под стену, вы имеете шанс оказаться в воздушном кармане под плитой.

Поза

Лучше всего принять позу как во время отжима - лицом вниз, руки согнуты под корпусом, ноги тоже максимально изогнуты, чтобы после обрушения была возможность подняться под тяжестью обломков, или хоть немного подвинуться, сделав воздушный карман.

"В положении лежа на боку или на спине подняться вы не сможете. Еще и в лицо прилетит что-нибудь", - добавили в службе.

Откройте рот и закройте глаза

Чтобы избежать баротравмы, максимально откройте рот и закройте глаза, чтобы в них не попал песок и пыль, чтобы уменьшить риск их травмирования.

Баротравма наступает при внезапном повышении давления, при взрывах. Наиболее повреждения при баротравме испытывают

барабанная полость;

внутреннее ухо;

легкие;

придаточные полости носа;

головной мозг.

Баротравма может повлечь за собой кровоизлияния и даже смерть.

Не поднимайтесь сразу после взрыва, подождите не менее минуты.

После взрыва нужно подождать, пока не попадают все обломки, они могут лететь еще некоторое время:

послушайте, не идет ли самолет на второе мероприятие;

затем поднимайтесь;

помогите пострадавшим;

поищите соседей;

предоставьте спасателям необходимую информацию для поиска других жителей дома, квартиры, которые могут находиться под обломками.

Перекройте газ

После авиационного или артиллерийского удара по дому обязательно перекройте газ на весь дом до приезда газовой службы, чтобы обезопасить взрыв от бытового газа.

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