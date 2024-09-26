Как уберечься от бешенства: врачи дали советы украинцам

Если же вы пострадали от незнакомой или бездомной собаки, или кота, следует принять определенные меры. Ведь укусы хищных или незнакомых животных могут угрожать заражением бешенством.

Подробнее о том, как уберечься от бешенства, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

На этой неделе, а именно 28 сентября, пройдет Всемирный день борьбы с бешенством.

Заметим, что заразиться бешенством можно от диких и домашних животных из-за укуса, царапины и микроповреждения кожи, контакта со слизистыми оболочками или из-за ослюнения больным животным.

Следует отметить, что через кровь или мочу животных бешенство не передается.

Что такое бешенство

Бешенство – это острое инфекционное вирусное заболевание животных и людей, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Характеризуется воспалительными процессами (энцефалит) и тяжелым поражением ЦНС с возможной смертью.

Чтобы предупредить летальные случаи, необходимо вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым - 100% больных людей умирают.

Что делать, если вас укусило животное:

Тщательно промойте рану чистой водой с мылом .

. Нанесите антисептик. Закройте рану или царапину чистой повязкой.

Обратитесь за помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали и решили ваши дальнейшие действия.

Врач травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины.

Вакцина против бешенства предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14-го дня с момента укуса.

О "40 уколов в живот" речь не идет. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: в день обращения к врачу, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

В случае опасной локализации укусов (лицо, шея, голова, пальцы рук, промежность), множественных или очень глубоких единичных укусов, попадание слюны на слизистые оболочки, любых повреждений, нанесенных хищными животными, летучими мышами и грызунами. Кроме вакцины применяют и человеческий антирабический иммуноглобулин.

Инкубационный период может сократиться до 7 суток - это меньше, чем время выработки поствакцинального иммунитета. Если с момента контакта с животным прошло более трех суток, антирабический иммуноглобулин не применяют.

"В каждой области есть антирабическая вакцина, она качественная и безвозмездная, поэтому пациент не должен платить за такую вакцинацию", - отметили в Минздраве.