Как уберечься от бешенства: врачи дали советы украинцам
Если же вы пострадали от незнакомой или бездомной собаки, или кота, следует принять определенные меры. Ведь укусы хищных или незнакомых животных могут угрожать заражением бешенством.
Подробнее о том, как уберечься от бешенства, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
На этой неделе, а именно 28 сентября, пройдет Всемирный день борьбы с бешенством.
Заметим, что заразиться бешенством можно от диких и домашних животных из-за укуса, царапины и микроповреждения кожи, контакта со слизистыми оболочками или из-за ослюнения больным животным.
Следует отметить, что через кровь или мочу животных бешенство не передается.
Что такое бешенство
Бешенство – это острое инфекционное вирусное заболевание животных и людей, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Характеризуется воспалительными процессами (энцефалит) и тяжелым поражением ЦНС с возможной смертью.
Чтобы предупредить летальные случаи, необходимо вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым - 100% больных людей умирают.
Что делать, если вас укусило животное:
- Тщательно промойте рану чистой водой с мылом.
- Нанесите антисептик. Закройте рану или царапину чистой повязкой.
- Обратитесь за помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали и решили ваши дальнейшие действия.
- Врач травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины.
Вакцина против бешенства предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14-го дня с момента укуса.
О "40 уколов в живот" речь не идет. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: в день обращения к врачу, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.
В случае опасной локализации укусов (лицо, шея, голова, пальцы рук, промежность), множественных или очень глубоких единичных укусов, попадание слюны на слизистые оболочки, любых повреждений, нанесенных хищными животными, летучими мышами и грызунами. Кроме вакцины применяют и человеческий антирабический иммуноглобулин.
Инкубационный период может сократиться до 7 суток - это меньше, чем время выработки поствакцинального иммунитета. Если с момента контакта с животным прошло более трех суток, антирабический иммуноглобулин не применяют.
"В каждой области есть антирабическая вакцина, она качественная и безвозмездная, поэтому пациент не должен платить за такую вакцинацию", - отметили в Минздраве.
При подготовке публикации использовался Telegram-каналы Национальной службы здоровья Украины и Министерства здравоохранения Украины
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как уберечься от столбняка.
Кроме того, мы объясняли, как в Украине действует календарь прививок и какие вакцины для взрослых в него не входят.
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