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Как Цыганков и компания громко "Барселоне" в Ла Лиге проиграли: видео

Жирона, Понедельник 16 сентября 2024 10:52
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Как Цыганков и компания громко "Барселоне" в Ла Лиге проиграли: видео Фото: Ламин Ямал больше всего приложился к разгрому (x.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

"Жирона" украинца Виктора Цыганкова потерпела разгромное поражение от "Барселоны" в 5-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 5-й тур

"Жирона" – "Барселона" – 1:4

Голы: Стуани, 80 – Ямал, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

Удаление: Торрес, 86 (Б, прямая красная карточка)

"Барса" шокировала хозяев двумя голами до перерыва. Сначала Ямал оказался один в штрафной и хладнокровно разобрался с Гассанигой. А на 37-й минуте он вторым темпом уложил мяч в угол с линии штрафной.

На старте второй половины все вопросы о победителе снял Ольмо. Он мощно пробил с острого угла после заброса из глубины. А на 64-й минуте Педри выскочил один на один с голкипером, ушел в сторону и отправил мяч в незащищенные ворота.

"Жирона" смогла организовать лишь на гол престижа. Ветеран Стуани замкнул прострел Порту после ошибки обороны "блаугранас". На финальные минуты "Барселона" осталась в меньшинстве из-за грубого фол Торреса, но избежать разгрома "красно-белым" не удалось.

Цыганков появился в стартовом составе "Жироны". Украинец провел на поле 69 минут и был заменен ван де Беком. Поражение отбросило "жирондинцев" на 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги (7 очков). "Барса" со стопроцентным результатом идет лидером (15 пунктов).

К слову, украинец Довбик оформил дебютный гол в составе "Ромы".

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