Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"

Командир второй штурмовой роты "Кракена" Куджо поделился деталями боевых задач спецподразделения ГУР МО и воспоминаниями о том, как Силы обороны наступали на Харьковщине.

На всех картах, где с ноября 2021-го отмечались возможные планы российского вторжения, Харьков был одной из точек, куда враг точно нанесет удар. Еще с начала февраля местные ветераны "Азова", футбольные фанаты "ультрас" и другие активисты начали собираться вместе, чтобы в случае нападения противостоять противнику. Уже к обеду 24 февраля таких добровольцев собралось около тысячи человек.

После успешной обороны Харькова и освобождения Ольховки на базе этой группировки в марте 2022 было создано спецподразделение Главного управления разведки Минобороны – "Кракен". Так в древности начали называть мифическое гигантское морское чудовище. Село Русская Лозовая на трассе "Харьков-Белгород" в апреле 2022-го подразделение уже впервые освобождало под своей новой символикой. Тогда же в этой операции вместе с бойцами спецподразделения участвовал и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Наш собеседник Игорь на псевдо "Куджо" – командир второй штурмовой роты "Кракена". Он – обычный харьковчанин, который до войны не имел никакого отношения к армии.

"Большая война для меня, как и для большинства гражданских, началась 24 февраля. Утром позвонила мама. Вышел на балкон, а там – канонада. Первый день – шок", – рассказывает Игорь.

Он пообещал на тот момент будущей жене, что сам не пойдет в армию, пока не вызовут. Однако уже 25 февраля стоял под дверью ТЦК, чтобы уйти добровольцем на фронт.

"Приехал в военкомат – закрыт. Направился на сбор ТРО, а там: "Нет военного опыта – пока не нужен". За две недели я оббегал и записался во все подразделения ТРО Харьковской области. Потом знакомая сбросила объявления, что без опыта берут на обучение в спецподразделение "Кракен". Краткое КМБ и – в бой", – говорит Куджо.

Питомник

Первым заданием, в котором участвовал боец в рядах "Кракена", стал штурм Питомника весной 2022-го. Этот поселок, который расположен сразу к северу от Русской Лозовой.

"Мы пошли туда еще не обстреляны, и больше всего, за что я волновался – как буду чувствовать, когда будет прилет. Боялся, чтобы не заклинило. К счастью, прилет меня особо не поразил", – вспоминает Куджо.

Питомник – это самая высокая точка на северном направлении, господствующая высота, с которой россияне вели огонь по Харькову. В нескольких километрах стояла 200-я Печенежская бригада РФ из Мурманской области. Возвращение контроля над Питомником было необходимо, чтобы, во-первых, удержать Русскую Лозовую. Во-вторых – оттеснить ствольную артиллерию от Харькова.

"Заходили пешком. Лес густой. Через несколько метров ничего не видишь, а во время боевых действий в Питомнике расстояние в контактных боях не превышало 10-20 метров. Наш передовой отряд наткнулся на врага, вызвал помощь… Вокруг стрельба, стоит российская мотолыга (МТ-ЛБ)… Сначала не понимаешь что делать, потому что навыков на самом деле еще не было. Но мы отвоевали и зачистили позиции, еще и трофеев набрали", – говорит разведчик.

Противника выбивали из Питомника в течение двух суток. Поселок был деоккупирован 10 мая. Украинским защитникам удалось закрепиться на высоте, хотя враг еще пару месяцев не оставлял попыток вернуть себе утраченные позиции. Судя по перехватам спецназовцев ГУР, россияне понесли здесь огромные потери – до 75% личного состава. Освобождение Питомника, а до этого Русской Лозовой, позволило "выдохнуть" Харькову, объясняет Куджо.

Беголоровка

"Получили задачу зайти в поселок – пошуметь, покурить и уйти", – вспоминает разведчик о следующей операции, в Белогоровке Луганской области в июле 2022 года. В то время это была одна из самых горячих точек фронта.

"Бригада, которая там стояла, нас откровенно провожала… Нам жали руки и спрашивали, где мы оставляем вещи, чтобы передать в подразделение. Все понимали, что у врага там серьезные силы и закрепленные позиции. Помню, ехали на нервах, понимали – будет нелегко", – объяснил собеседник.

Однако когда "Кракен" зашел в поселок, оказалось, что россиян там нет – у них как раз была пересменка: одни c позиций ушли, другие еще не подошли. Бойцам спецподразделения удалось спокойно зайти и закрепиться возле местного магазина.

"Помню, ротный расставляет людей по позициям, и вдруг прилетает в угол дома. "Кто там стреляет?", – разозлился. Я тогда был взводным, говорю: "Так это же по тебе стреляют". Тогда все поняли – началось" , – рассказывает Куджо.

Бой был такой интенсивности, что полдня, которые бойцы провели там, пролетели как полчаса. "Кракен" обошелся лишь несколькими "трехсотыми". Потери же врага составили около 60 человек – убитыми. Еще двое окупантов попали в плен.

"Я помню, выбежал навстречу собрат, обнимает меня: "Братик! Живые!". Такие моменты для меня очень ценны. Когда выходишь из боя без потерь – это самое большое счастье. Хотя каждый из нас осознает, где он и какая опасность его ждет", – говорит собеседник.

Начало харьковского наступления

В сентябре 2022-го Вооруженные силы с участием спецподразделений "Кракен", Нацпола, Нацгвардии, ССО начали наступательную операцию в Харьковской области. Отправной точкой стал небольшой, еще к тому времени оккупированный врагом городок Балаклея. Тщательное планирование этой операции и многочисленные отвлекающие маневры позволили нашим бойцам быстро продвинуться в городе. Бойцы "Кракена" подняли украинский флаг 8 сентября в 16.00 и доложили президенту Украины о деоккупации Балаклеи.

"Война для меня состоит из эпизодов, моментов, которые эмоционально поражают. Очень запомнилась Балаклея. Мы въезжали на технике в освобожденный город, навстречу выбежали мама с дочерью лет 14-ти. Они поздравляли нас, держа украинский флаг, и плакали. Их лица до сих пор перед глазами. Это очень сильно мотивирует", - говорит командир.

Когда город зачистили и подошло подкрепление, спецназовцы ГУР двинулись дальше к Осколу. Бойцы "Кракена" смогли форсировать реку, несмотря на попытки врага взорвать все мосты, и выбили россиян из левобережной части города Купянск. Это обеспечило силам обороны плацдарм на левом берегу и возможность навести понтонные переправы. Далее спецназовцы зачистили поселок Купянск-Узловой, Подолы и ряд другихснаселенных пунктов. В селе Подолы Куджо получил легкое ранение, пока охранял россиян, взятых в плен.

"Начало прилетать. Помню, по рации сообщили, что в наш тыл прошла группа из пяти россиян. Я лег и именно в тот момент рядом со мной упало. Было ощущение, что кто-то сильно ударил по ноге. Помню, бежим с побратимом, которого тоже задело, я ковыляю и говорю ему: "Вот это мы с тобой фартовые!" Затем - картина: оба лежим на кушетках в одной операционной. Он мне до сих пор вспоминает эту фразу о "фартовых", – улыбаясь говорит разведчик.

Украинским военным тогда кроме регулярной российской армии противостояли наемники из ЧВК "Вагнера" и отряды "БАРСа". В общей сложности во время контрнаступления в Харьковской области "Кракен" потерял 9 бойцов.

О потерях и светлых моментах

"Как бы цинично это ни звучало, но, готовясь к операции, мы всегда просчитываем количество возможных 300-х. Когда идут такие бои, без раненых почти никогда не бывает. Когда смотрю на своих ребят, каждый – личность, каждый имеет свои преимущества, пороки, каждый специалист… Как командир я иногда смотрю на них и даже мысль, что кого-то из них можно потерять – невыносимо. Никого невозможно заменить", – говорит Куджо.

По его словам, тяжелее всего для командира – сообщать о гибели самого родного человека родителям, жене, детям. Он всегда просит у них прощения за то, что не уберег.

"Но одна мама сказала мне: "Раньше я имела одного сына, теперь у меня их более 100". Так и есть, мы всегда приезжаем на дни памяти, дни рождения, помогаем. Есть родители, которые после гибели сына хотят попасть в наше подразделение. Я всегда говорю, что не беру человека, который хочет умереть. Месть – самый плохой мотиватор, потому что тогда человеку безразлично, погибнет он или нет", – объясняет командир. По его словам, врагов следует воспринимать как вредителей, от которых нужно избавиться.

Между спецоперациями Куджо взял короткий отпуск и отправился в Харьков, чтобы жениться. Его девушка сама сделала ему предложение, признается разведчик. После одной из задач она позвонила и спросила: "Возьмешь меня в жены?".

"Ну, конечно же, возьму!", – говорю. На самом деле, я дома очень мирный муж, даже сказал бы "каблук", жену ставлю за главную, потому что именно она маленькая и хрупкая – самая большая моя поддержка и мотивация. А еще я мечтаю о пяти собаках и собственном доме. Хочу построить место покоя для нас после войны. Чтобы никуда не бежать, не спешить, ничего ни за кого не решать", – добавил Куджо.