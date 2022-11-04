Как россияне проводили "зачистку" в оккупированной Буче: расследование AP

Российские солдаты после захвата Бучи в Киевской области провели жесткую так называемую "зачистку" жителей, которая сопровождалась пытками и убийствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Associated Press.

Издание в сотрудничестве с другими компаниями провело масштабное расследование и восстановило события первых дней российского вторжения в Бучу. Специалисты проанализировали перехваченные разговоры оккупантов, видео с камер наблюдений, данные украинских правоохранителей и рассказы местных жителей.

Известно, что во время оккупации в Буче находились войска 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Командовали оккупантами генерал-майор Сергей Чубарыкин и генерал-полковник Александр Чайко, который ранее командовал российскими операциями в Сирии.

Захват города

Российские войска начали заходить в Бучу около обеда 3 марта. До того времени несколько десятков добровольцев и украинских солдат обустроили в Буче три блокпоста и помогали организовать эвакуацию.

Когда российские танки начали заходить в Бучу, украинские военные отступили к городу Ирпень. Некоторые добровольцы остались в Буче и некоторое время пытались сражаться с россиянами, однако позже большинство из них были задержаны оккупантами.

"Зачистка" и массовые убийства

Наследующий день, 4 марта, российские солдаты перешли к так называемой "зачистке" Бучи. Оккупанты охотились за людьми по спискам, которые были составлены спецслужбами РФ до вторжения. Военны ходили от дома к дому, чтобы выявить потенциальные "угрозы".

Солдаты РФ проверяли телефоны, допрашивали и осматривали мирных жителей. Людей, которые казались оккупантам подозрительными и не прошли "фильтрацию", россияне жестко пытали, избивали и убивали.

Укрытие, которое стало тюрьмой

После начала войны жители Бучи начали прятаться в одном из самых больших укрытий в городе по адресу Яблунская, 144, где расположен большой жилой комплекс. После оккупации именно это место стало тюрьмой оккупантов. Туда россияне свозили "подозрительных" украинцев, удерживали и пытали их.

После освобождения Бучи на улице Яблунской нашли более 40 тел мирных жителей. В ЖК, где оккупанты оборудовали свой штаб, находилось больше десятка убитых.