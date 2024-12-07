Как поставить Starlink на авто: тонкости и риски

Быть постоянно на связи для многих из нас стало непременным условием работы, ведения бизнеса или другой деятельности. Неудивительно, что идея совместить спутниковый интернет с автомобилем возникла сразу после появления в Украине систем Starlink. Как установить терминал на машину?

О том, что нужно для установки спутникового интернета на автомобиль, читайте в материале РБК-Украина .

Автомобили с непонятной панелью на крыше или крышке багажника время от времени встречаются на украинских дорогах. Да, чаще всего эта тонкая "дощечка" и является антенной терминала Starlink.

Как работает Starlink в машине

На автомобилях (собственно и на других транспортных средствах) используют в целом стандартные комплекты, но модифицированные для мобильного размещения. В Украине несколько предприятий, специализирующихся на адаптации спутниковых модемов к использованию на подвижном транспорте.

Собственно, самый простой вариант – это приобрести специальный корпус для размещения в нем старлинки на поверхности авто. Правда, помимо обеспечения надежной фиксации и минимальной физической защиты стандартному комплекту желательны другие усовершенствования – например, герметичные разъемы штекеров для кабелей.

Само устройство фиксируется снаружи машины – с помощью магнитов к любой ее горизонтальной поверхности. От него через стандартный кабель сигнал передается в салон авто, на Wi-Fi роутер – раздающий сигнал всем имеющим пароль доступа.

Поставщики модифицированных приборов утверждают, что качество сигнала, точнее, скорость соединения не нарушается, и сохраняется на уровне заявленной производителем Starlink (порядка 150 Мбит/сек) с минимальной задержкой-пингом (до 70 мс).

Что нужно, чтобы установить Starlink на авто

Особых условий для оборудования машины интернетом нет, но кое-что нужно будет подготовить.

Иметь комплект спутникового интернета Starlink. Причем специальную автоверсию Starlink не обязательно покупать, можно под заказ модифицировать под автомобильное использование свой собственный, стандартный старлинк-терминал;

Убедиться, что предложенный вам автомобильный вариант основного блока "Старлинк" можно будет надежно закрепить именно на вашей машине. или крышки багажника (если речь идет о кузове седан);

Инвертор тока 12/220 вольт для питания Wi-Fi роутера. Возможно также другое решение, например аккумуляторная зарядная станция, бензогенератор или подключение к стационарной сети 220 В во время стоянки;

Когда нельзя использовать Starlink в авто

Конечно, как и у большинства сложных девайсов, в работе мобильного спутникового модема возможны определенные нюансы. В частности, есть некоторые условия, когда интернет в машине не будет идеальным. Такую вероятность предупреждают и поставщики модифицированных устройств, и сама логика их работы.

Следовательно, ограничения в работе интернета от Starlink в машине будут в следующих ситуациях:

Когда автомобиль стоит на территории, где антенна "затенена" сооружениями или растительностью;

Когда внешние детали кузова авто изготовлены из алюминиевых сплавов. Вернее, работать система будет, но для закрепления ее на машине придется искать другое решение, нежели магниты;

при неблагоприятных погодных условиях;

На очень высокой скорости. Поставщики мобильных версий "Старлинка" утверждают, что их приборы остаются действенными на скорости до 120 – 160 км – в зависимости от модификации.

Если коротко

Сама идея спутникового интернета типа Starlink говорит за то, что он так или иначе должен быть в автомобиле. Имеются в торговом пространстве варианты вполне логичные. время быстрого движения усилие магнитного крепления будет преодолено аэродинамическими силами и плоской антенной, превратившись в крыло, отправится в свободный полет. Поэтому, во-первых, убедитесь, что панель стоит под отрицательным углом к встречному потоку воздуха и не направлена на "взлет", и во-вторых, что каждый из магнитов прилегает к поверхности кузова абсолютно надежно. .