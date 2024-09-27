Как покрасить машину из баллончика: основные сложности и риски

Покраска кузова – одна из самых дорогих услуг автосервиса. Но, как ни странно, именно эту операцию можно выполнить сами по себе. Насколько это реально и каков может быть результат?

О том, можно ли покрасить автомобиль из аэрозольного баллончика, читайте в материале РБК-Украина .

Просим профессиональных автомаляров не судить нас строго, ведь о высоком качестве покраски машины из аэрозольного баллончика говорить не приходится. Собственно, стоит ли вообще говорить о таком методе покраски автомобиля?

Можно ли окрашивать машину из баллончика

Да, можно. И да, результат не будет идеальным. Но можно сделать так, что с расстояния в 10 – 20 метров все будет более-менее нормально.

Планировать покраску авто из аэрозольного баллончика можно только тогда, когда речь идет о частичной подкраске. На подобный случай баллончик – не идеальный, но очень неплохой вариант, хотя и обусловлен несколькими оговорками.

Но для начала следует сосчитать деньги, ведь все автомобильные лакокрасочные материалы в аэрозольной упаковке очень недешевы – типичный 400-граммовый баллончик краски стоит порядка 6 – 8 долларов. И если укрывать ими относительно большую поверхность – например, полностью дверь или крыло, то цена может стать главным фактором при решении дилеммы "баллончик или профессиональный маляр?" Вам ведь понадобится грунтовка, краска и лак, и каждый материал нужно будет уложить на кузов в несколько слоев. И это кроме обезжиривателя, шпатлевки и шлифовальных шкурок нескольких видов.

Как покрасить машину из баллончика

Если нужно получить более или менее эстетически приемлемый результат, то придется начать с подготовки поверхности.

Шпаклевка и шлифовка . Перед нанесением ЛФП нужно будет сгладить неровности на кузове шпатлевкой и отшлифовать всю поверхность до совершенно гладкого вида.

Подбор материалов. Да, положить краску ровно и без подтеков непросто, но не менее важно перед тем правильно подобрать материалы: шпатлевку, грунтовку, краску, лак. Ошибка в подборе может привести к растрескиванию покрытия, и тогда оно сморщивается и "слезает" спустя короткое время. При покупке материалов консультируйтесь со специалистами, обычно советующими покупать материалы одного производителя, гарантированно совместимые между собой.

Полировка. Финальная операция восстановительного ремонта, особенно с применением лака – полировка полученной поверхности абразивными полиролями. Операция достаточно специфична, требует оборудования и навыков. В принципе, ее тоже можно выполнить сами по себе, но обратиться к профессиональному полировщику (это умеют делать также и маляры) будет более надежным.

Подбор краски. Планируя нужное количество баллончиков, нужно учесть, что вероятность точного "попадания" в цвет путем покупки готовой краски невелика (гамма цветов красок в баллончиках достаточно ограничена). Для желаемого косметического эффекта придется окрашивать деталь до ближайшего природного предела – края детали, ребра на ней, декоративного молдинга. То есть грунтовки, краски и лака понадобится больше, чем для укрытия одного только поврежденного места.

Место для работы . Очень важно при покраске автомобиля из баллончика выбрать правильное место для работы. В идеале это должен быть чистый и хорошо освещенный гаражный бокс, потому что все ваши усилия умножат на ноль частицы пыли, которые оседают на свежевыкрашенную поверхность – не говоря о насекомых, тополином пухе, сухих листьях и т.д. Если помещение внимательно, можно смочить стены и пол водой.

Кратко

Когда уж вас посетили мысли о самостоятельной покраске большой части автомобиля, не сдерживайте их и дайте им развиваться свободно. Почему баллончик, у которого столько недостатков? Может быть, есть смысл купить недорогой компрессор или одолжить его у друзей? На первый взгляд, покраска машины краскопультом (пульверизатором) кажется более громоздкой, но на самом деле сложнее будет только загрузить компрессор в багажник и доставить его в гараж. А остальные трудности будут в том же порядке, что и при работе с баллончиками: подготовить поверхность, избежать потеков и пыли при нанесении, правильно высушить покрытие. Но при этом результат будет совсем другого уровня, чем при баллончике: ЛФП получится более качественным – и в плане крепости, и в эстетическом понимании.