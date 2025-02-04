Как подать заявление в Международный реестр убытков об уничтоженном жилье на ВОТ: подробности

Пока не вступил в силу принятый в декабре прошлого года законопроект о расширении программы "єВідновлення" на временно-оккупированные территории, владельцы разрушенного или поврежденного жилья, расположенного там, могут сообщать об этом в Международный реестр убытков.

По ее словам, учитывая, что до полномасштабного вторжения ежегодно в стране возводилось почти 10 млн кв. метров жилья, россия за неполные три года разрушила то, что Украина построила в течение почти 6 лет. В то же время, эти данные не учитывают уничтоженную жилую недвижимость на временно-оккупированных территориях - это лишь данные, полученные от владельцев такой недвижимости, которые могут узнавать, в каком состоянии сейчас их жилье.

"На сегодня мы видим почти 800 тысяч информационных сообщений от владельцев жилья со всей страны. Согласно им, россия разрушила нам более 55 млн кв. м. жилья. Но у нас до сих пор нет полной картины по уничтоженному жилью, расположенному на временно оккупированных территориях (ВОТ), хотя мы получаем данные по этому поводу от людей, которые точно знают, что на временно оккупированных территориях у них есть проблема с повреждением или разрушением жилья", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что поскольку пока не имплементирован принятый в декабре прошлого года законопроект №11161, который предусматривает расширение "єВідновлення" на ВОТ, владельцы разрушенного или поврежденного жилья, расположенного там, могут фиксировать информацию в Международном реестре убытков. Там уже работают по нескольким десяткам категорий и уничтоженное жилье, расположенное в том числе и на ВОТ, также подпадает под эту категорию. При этом, владельцам такого жилья рекомендуют собирать и предоставлять всю возможную информацию, которое может помочь зафиксировать факт уничтожения.

"Максимально все, что можно приобщить к таким доказательствам, начиная от фотофиксации до других документов, касающихся Национальной полиции и тому подобное. Но несмотря на это, мы понимаем, что настоящие размеры ущерба мы сможем увидеть только тогда, когда у нас будет доступ к ТОТ. Повторюсь, что не у всех переселенцев оттуда есть возможность узнать, в каком состоянии сейчас их жилье - кто-то получает данные от своих соседей, а кто-то какую-то другую информацию, но на 100% она пока не является достоверной", - пояснила парламентарий.

В то же время, она напомнила, что технически государство готово запустить третий этап программы "єВідновлення", в рамках которого денежные компенсации получат переселенцы, владельцы жилья, разрушенного на временно оккупированных территориях. Все необходимые механизмы для запуска такой компенсации уже протестировали на временно оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области. Несколько месяцев собиралась информация, чтобы подтвердить, что конкретное жилье было разрушено именно после 24 февраля 2022 года. Для этого привлекали даже космический спутник.

"Эксперимент оказался успешным - в Мелитополе фиксировались разрушения жилья и затем все эти данные вводились непосредственно в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. То есть, у нас сегодня есть техническая возможность, в том числе через спутниковые средства понимать, когда было разрушение, где именно такое разрушение произошло, действительно ли это жилое помещение, действительно ли это разрушение от российского вторжения и тому подобное. Думаю, что такие современные технологии нам будут помогать и фиксировать и вносить такую информацию в Реестр убытков и вообще к пониманию того, что происходит на тех территориях, но это все время и соответствующие средства, которые нужно иметь для того, чтобы все это фиксировать", - резюмировала Шуляк.