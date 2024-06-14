Как очистить лобовое стекло авто на 100%: три важных совета

От чистоты лобового стекла зависит безопасность движения, потому что в первую очередь из-за него водитель воспринимает обстановку и основные угрозы своему авто. Между тем, бывают случаи, когда стекло вдруг становится почти непрозрачным и угроза не увидеть что-то становится реальной. Как не попасть в такую ситуацию?

Во время поездок водителю иногда начинает казаться, что его лобовое стекло почему-то не так прозрачно, как это бывает обычно – хотя казалось накануне оно было тщательно вымыто. Бывает, что везде стекло не видно ничего. Это случается в следующих ситуациях:

Низкое солнце навстречу. Лучи подсвечивают каждую частицу пыли, каждую присохшую бумажку и другие загрязнения на стекле, создавая перед водителем яркий полупрозрачный заслон;

Ночная езда при наличии встречных машин. Лучи чужих фар так же как низкое солнце освещают все засоры на стекле – даже те, которые не видны днем;

Дождь или туман. Стеклоочистители работают, но вода, размазываясь тонким слоем, остается на стекле, мешая видеть дорогу;

Влажная или холодная погода. Бывает, что запотевание изнутри не может убрать ни интенсивное обдувание, ни включение кондиционера или специального режима климат-контроля. Даже сухая салфетка помогает всего на несколько минут.

При этом отметим, что во всех трех случаях виновата не только ненастье и дорожная обстановка, но и само стекло – оно грязное. И стеклоочистители с включенным омывателем здесь помочь не смогут.

Почему стекло бывает грязным

За тот или иной период времени на лобовом стекле авто скапливаются загрязнения, убрать которые дворниками или мокрой тряпкой не удается. Из-за того, что они устарели или из-за их природы.

Весной и в начале лета на стекле бывает оседает малозаметные продукты цветения растений. Эти мелкие точки незаметны при обычных условиях, но в вышеупомянутых ситуациях проявляются все сразу, закрывая дорогу от водителя.

Летом это могут быть мелкие насекомые, разбившиеся в стекло на ходу и в жару крепко приклеившиеся к нему. Еще один распространенный и круглогодичный от загрязнения – жирный налет, который накапливается от массных испарений из-под капота или оседает из атмосферы.

Отдельно отметим, что некоторые виды загрязнений убрать из стекла мойкой и очисткой не получится. Точнее, речь идет о царапинах, которые при встречном свете дают схожий с устаревшими загрязнениями эффект – стекло словно "подсвечивается" изнутри. Большинство этих микроцарапины можно убрать из стекла полировкой. Однако это сложная и недешевая операция, экономически рентабельная только в случаях с большими окнами (автобусы, грузовики) или на раритетных автомобилях, приобрести для которых новое стекло очень непросто.

Как очистить лобовое стекло

Прежде всего, нужно будет приготовить моющее средство (можно бытовое), губку или мягкую ткань для мытья стекла и сухую салфетку. Старая байковая пеленка тоже пригодится, но лучше, если это будет специальная салфетка из так называемой микрофибры.

Моющее средство . Для уборки насекомых, жира и другой грязи используйте специальное средство для очистки стекла. Это может быть не обязательно какой-нибудь автомобильный препарат, вполне сгодится бытовое средство, но не бюджетное и достаточно мощное. Быстро и эффективно очищают поверхность современные очистители стекла на основе нанотехнологий;

. Для уборки насекомых, жира и другой грязи используйте специальное средство для очистки стекла. Это может быть не обязательно какой-нибудь автомобильный препарат, вполне сгодится бытовое средство, но не бюджетное и достаточно мощное. Быстро и эффективно очищают поверхность современные очистители стекла на основе нанотехнологий; С обеих сторон . С одинаковым усердием очищайте стекло и снаружи, и изнутри машины. Именно на грязное стекло охотно оседает влага, которую мы называем запотеванием. Торпедо на всякий случай заслоняйте от попадания препарата-очистителя;

. С одинаковым усердием очищайте стекло и снаружи, и изнутри машины. Именно на грязное стекло охотно оседает влага, которую мы называем запотеванием. Торпедо на всякий случай заслоняйте от попадания препарата-очистителя; Вытирайте стекло после очистки до идеального состояния. Маловато просто убрать из стекла остатки моющего средства, каждый сантиметр поверхности должен быть вытерт салфеткой так, чтобы разводы не "читались" ни под каким углом.

Последняя операция – натирание стекла для уборки из него остатков влаги очень важно. Ведь если ее не выполнить идеально, весь смысл предыдущей работы будет упущен – стекло все равно не будет абсолютно прозрачным. Здесь и покажет свое преимущество та самая микрофибра: она сразу не будет оставлять за собой разводов. В то время как обычную салфетку придется несколько раз листать, и тереть снова и снова, добиваясь желаемого результата.

Кратко

Даже одиночные частицы грязи на лобовом стекле, не прикрывая в принципе дорогу, способствуют преждевременной усталости глаз водителя, особенно в дальней дороге. Поэтому заведите себе правило всегда держать окна в машине чистыми. Трудно дать конкретный совет относительно периодичности его мытья, ведь многое зависит от погоды и режима работы машины в течение конкретных дней – но вернуть стеклу полную прозрачность легко и сами по себе. Особенно если у вас всегда будет под рукой (точнее, в багажнике) мощное моющее средство и специальная салфетка.