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Как выбрать зимние шины для авто: изучаем варианты

Воскресенье 06 октября 2024 08:15
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Как выбрать зимние шины для авто: изучаем варианты Фото: как выбрать зимние шины для авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобильные шины – компонент очень специфический, ведь одна модель шин не будет одинаково вести себя на разных авто и в руках разных водителей. Зимняя резина это касается в первую очередь, поэтому очень важно выбрать для себя правильную модель. Как это сделать?

О том, какие зимние шины лучше купить для вашего автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre и Motor и материалы Rosava.

Выбор шин для зимы усложняет огромное предложение резины на рынке, причем гамма параметров у разных моделей очень широко. Однако, опираясь на теорию потребительского рынка, напомним, что делать выбор легче, если знать, что именно тебе нужно.

Как выбрать зимние шины для авто: изучаем варианты

Где будут эксплуатироваться ваши шины

Эффективность зимних шин очень зависит от условий эксплуатации, ведь зимние дороги бывают очень и очень разными. Недаром уже давно выпускается два типа зимних шин: так называемые европейские для мягких зим и скандинавские (они же нордические, они же арктические) – для более сурового климата. Модели первого типа лучше работают на мокром асфальте и снеговой каше, модели второго типа – на льду и в свежем рыхлом снегу. То есть именно условия эксплуатации должны стать определяющим фактором, когда вы приступите к выбору шин. И тогда уже примерить на себя разные модели по другим критериям.

Ваши дороги . Вспомните, какие дороги вы чаще всего пользуетесь зимой, чего на них больше: свежего или уплотненного снега, снежной каши или воды, льда или мокрого асфальта. Это поможет вам определиться между европейскими и арктическими шинами.

Шипы. Скандинавские модели часто бывают с шипами, которые в Украине нужны далеко не каждому водителю. Доплачивать за них есть смысл, если вы живете в северном регионе, где часто бывают снегопады, где коммунальщики не успевают убирать дороги и снег, на которых машины быстро вкатывают в состояние льда. Поскольку в южных регионах Украины гололед и гололедица встречаются нечасто, максимум раз-два за зиму, потребность в шипах здесь будет минимальной.

Премиальные или бюджетные. Водителю, ограниченному в финансах, не стоит во что бы то ни стало отдавать последние деньги за премиальные шины. Любая модель среднего ценового сегмента тоже обеспечит безопасную езду, если вы будете предусмотрительны и осторожны за рулем. И очень поможет то, если вы подберете шины, которые имеют самые лучшие показатели именно в условиях, превосходящих ваши зимние маршруты. С другой стороны, зная слабые стороны своей шины, вы можете быть особенно осторожны в тех ситуациях, при которых она не очень хороша – например, не тормозить интенсивно на чистом асфальте или не совершать резких маневров на уплотненном снегу.

Типоразмер шин. Ширину шины и высоту ее профиля (это параметры, которые можно выбрать при имеющихся дисках) следует выбирать такими, которые указаны в заводском руководстве по эксплуатации. Из рекомендованных автопроизводителем вариантов на зиму лучше выбирать шины с более высоким профилем: дополнительный сантиметр дорожного просвета зимой будет полезен.

Как выбрать зимние шины для авто: изучаем варианты

Кратко

Очень часто при выборе модели шин мы опираемся на мнение других автомобилистов. И это неправильно. Потому что рядовой пользователь, даже если он опытный как водитель, не имеет возможности сравнить разные шины в совершенно одинаковых дорожных условиях и на том же автомобиле – так, как это делают профессиональные тестовые команды на заполярных полигонах в Финляндии.

Следовательно, обычно мнение таких автомобилистов субъективно. Мы советовали бы доверять только выводам опытных профессионалов из специальных тестовых институтов и автомобильных медиа, которые устраивают независимые тесты на полигонах с применением современного инструментария. Но если лично у вас есть положительный опыт езды на какой-то зимней шине, и она вас вполне устраивает, стоит поискать ее снова.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.

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