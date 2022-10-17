Как могут устранить Путина и почему в России пока не будет переворота

Западная пресса и оппозиционные российские СМИ все чаще сообщают, что московский истеблишмент недоволен военной авантюрой Путина. Есть ли внутри страны почва для того, чтобы свергнуть кремлевского диктатора – оценил в разговоре с РБК-Украина бывший вице-премьер-министр РФ, экономист Альфред Кох.

Возможен ли в России переворот и свержение Путина

Любой внутренний переворот в России в обозримом будущем выглядит как маловероятный. Если говорить об организации революции снизу, то для нее так или иначе необходимы организаторы. Она не может произойти стихийно, без лидеров.

Это, как правило, были люди, которые либо находятся в стране. Или же которые пребывают за границей, но поддерживают коммуникацию внутри страны и пользуются огромным авторитетом, как например, во время Антишахской революции в Иране. Тогда аятолла Хомейни, который временно проживал в Париже, направлял свои послания народу и народ в соответствии с этими посланиями действовал.

Таких фигур сейчас я в России не вижу. Навальный – чрезвычайно харизматичный, известный и мужественный человек. Тем не менее, он в общей сложности имеет поддержку 10-15% электората. Во всяком случае так было до того, как его посадили. Когда он проводил кампанию "умного голосования", из оценок социологов следовало, что она повлияла на 10% избирателей.

У остальных политиков влияния еще меньше. Сложно сказать, насколько изменились социологические настроения сейчас. Но судя по тому, как медленно снижается поддержка войны, думаю, радикальных изменений в политических предпочтениях населения не произошло.

Были локальные протесты против посадки Навального или против мобилизации, но теми силами, которыми сегодня располагает режим, можно подавить эти акции. Они масштабироваться не будут. Рассчитывать на кардинальное изменение пропорции в силах также не приходится. Для меня было показательным то обстоятельство, что демонстрантов на улицах Москвы было меньше чем полицейских и Росгвардии, когда посадили Навального. Кстати говоря, это лишний контраргумент по поводу того, что вся молодежь против Путина. Это неправда, потому что росгвардейцы – это как раз также молодежь.

Те, кто выступал против власти, уже сидят в тюрьме. Людей сажают за перепосты или лайки в Facebook. Певцов и артистов обьявляют иноагентами и возбуждают против них дела за песни, выпущенные в 2013 - 2014 году. Ведь все эти репрессивные законы сделали такими, которые обладают обратной силой.

Могут ли привести к протестам в России огромное количество погибших на войне

До сих пор, пока еще огромный поток мобилизованных не пошел на фронт, гибли только те, кто служил в армии по контракту. Это воспринимается немного по-другому, чем когда погибают те, кого насильно погнали на войну. Среди контрактников 90% сами выбрали себе эту работу, эти люди сами решили, что такой способ заработка хорош, и за 200 тысяч рублей в месяц они готовы идти и убивать невинных людей.

Но из-за того, что погиб такой человек, миллионы не выйдут на улицы. К тому же тех, кто сейчас служит по контракту, набирают из тюрем, из маленьких городков, где массовые протесты в принципе невозможны. А из столицы, из крупных городов таких людей мало. Но даже если они и есть, то они не пользовались уважением окружающих – это были во многих случаях маргиналы.

В этом и была хитрая тактика Путина. Он думал, что такого рода публикой он сумеет победить в войне с Украиной, но у него ничего не вышло. Поэтому он и был вынужден пойти на мобилизацию. Но когда мобилизованные начнут возвращаться в цинковых гробах – я не исключаю, что их матери, возможно, выйдут на улицы.

Возможен ли в России "дворцовый" переворот из представителей окружения Путина

Что касается переворота сверху, я также не верю в такую перспективу. Во власти 22 года шла обратная селекция. Там отбирали людей соответствующих качеств: беспринципных, безинициативных, лично обязанных своему начальству, достаточно жуликоватых, чтобы иметь возможность получить на них компромат. Всякий человек, который мог бы стать потенциальным рупором сдвигов против Путина, на следующий день оказывался в тюрьме.

Есть наглядный исторический пример. Сталин, как известно, готовил масштабную волну репрессий против собственного политбюро: против Молотова, Кагановича и остальных фигур масштабом поменьше – Маленкова, Хрущева. Все это знали, первыми ласточками стало "Ленинградское дело". Но все равно они никакого переворота не делали, пока не умер Сталин. До тех пор пока Сталин был жив, их сковывал страх.

Поэтому едва ли можно поверить, что политическая "верхушка", пронизанная компроматами и прослушками, сможет договориться между собой и свергнуть Путина. Они, скорее, выстроятся в очередь у его кабинета, чтобы донести друг на друга.

К тому же Путин достаточно успешно внедрял принцип "разделяй и властвуй". У него были вооруженные люди Кадырова, Росгвардия, ФСБ, Минобороны. Все эти группировки, мягко говоря, между собой не очень ладили. То, что сейчас всплыл конфликт между министерством обороны с одной стороны и Кадыровым, Пригожиным с другой – яркое тому доказательство. В этих условиях тем более сложно предположить, что они в состоянии совершить переворот.

Мне кажется, что значительно более вероятна какая-либо операция западных спецслужб в духе ликвидации Усамы бен Ладена или Касема Сулеймани. После этого восхищенные генералы и гражданское окружение Путина скажет, мол: "спасибо большое, вы нас спасли, давайте мы заканчиваем войну и все сваливаем на Путина". И всех это устроит: и Запад, и российскую "верхушку".

Запад это устроит, потому что, возложив всю вину на Путина, можно будет вновь возобновить бизнес-связи, торговлю, поставки энергоносителей. В конечном итоге, это устроит и Украину, потому что война будет прекращена и войска отойдут отовсюду.