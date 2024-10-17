Как монополии олигархов влияют на государственную политику

В Украине остается распространенной практика, когда влиятельные бизнесмены стремятся влиять на решение государственных органов. Олигархи не ограничиваются контролем отдельных чиновников — они часто пытаются контролировать целые отрасли и министерства. Как именно – рассказывает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Виктор Пинчук — опытный бизнесмен. За десятки лет он практически полностью монополизировал несколько ключевых отраслей, таких как производство труб для газовых скважин и колёсных пар для железной дороги.

На первый взгляд это может показаться незначительным, но на самом деле производство труб — это многомиллиардная отрасль. И когда мы говорим о компаниях Пинчука, речь идет не о бытовых трубах для строительства, а о трубах для газодобычи, которые могут стоить значительно дороже.

О масштабах этого бизнеса свидетельствует тот факт, что с 2015 по 2018 годы российское подразделение "Интерпайпа" получило более полумиллиарда долларов от продажи труб и колесных пар в Россию. Чтобы сохранять сверхприбыли, олигархические структуры следуют простому правилу: сохранять монопольное положение и не допускать конкурентов.

Сохранение этого монопольного положения требует не только бизнес-стратегии, но и тесного сотрудничества с чиновниками. Один из примеров — сговор "Интерпайпа" на торгах "Укрзализныци", за который Антимонопольный комитет Украины уже оштрафовал компанию на 70 млн гривен. Однако влияние "Интерпайпа" распространяется и на другие государственные органы.

Последние пару десятков лет "Интерпайп" чувствовал себя комфортно: он был едва ли не единственным поставщиком труб для газодобывающей отрасли Украины, а во время президентства зятя Виктора Пинчука – Леонида Кучмы – Украина провела переговоры с Россией, чтобы отдельным межправительственным соглашением прогарантировать снабжение труб Пинчука.

Но, начиная с 2020 года, у Пинчука в Украине появляется конкурент – американская компания Vorex. Vorex, равно как и "Интерпайп", продает трубы компаниям, занимающимся добычей газа.

В Украине "Интерпайп" и Vorex начинают конкурировать на публичных аукционах при закупке обсадных и бурильных труб для дочерней компании "Нафтогаза" – государственного "Укргаздобычи". При этом, Vorex предлагает более низкие цены, чем "Интерпайп".

"Интерпайп", десятки лет свободно чувствующий себя на украинском рынке благодаря политическому влиянию собственника, не мог смириться с присутствием конкурента, готового предлагать более низкие цены для государственных компаний.

В 2020 году "Интерпайп" инициировал в Министерстве экономики Украины расследование против Vorex. В частности, "Интерпайп" пожаловался на заводы-производители Vorex, что их продукция якобы реализуется в Украине по заниженным ценам (демпингу). Комиссия министерства провела расследование и установила, что никакого демпинга у поставки Vorex продукции в Украину нет.

Весной 2023 г. в Министерстве экономики решался вопрос о продлении разрешения заводам-производителям Vorex поставлять трубу в Украину. В статусе заместителя главы в состав комиссии министерства экономики на данный момент входил заместитель руководителя Офиса президента – Ростислав Шурма, ведь комиссия – межведомственная. Запрос Минэкономики был направлен в крупнейшую нефтедобывающую компании Украины – ПАО "Укрнефть".

14 апреля 2023 года ПАО "Укрнафта" направляет письмо Министерству экономики, в котором выражает поддержку продления разрешения (официальным языком – продление действия добровольных ценовых обязательств) на поставку в Украину своей продукции для одного из заводов-производителей компании Vorex.

Узнав о такой позиции "Укрнафты" (которая логична, поскольку государственная компания должна быть заинтересована в диверсификации поставщиков и возможности конкуренции между ними), "Интерпайп" решил пойти другим путем.

Так, через несколько дней после письма "Укрнафты" в ее главный офис приезжает один из топ-менеджеров "Интерпайпа", и уже 26 апреля (через 12 дней после отправки первого письма) "Укрнафта" отправляет в Минэкономики второе письмо, в котором выражает прямо противоположную позицию и заявляет, что Vorex якобы "ненадлежащим образом выполнил свои обязательства" по одному из контрактов. И это при том, что предметом расследования министерства был исключительно вопрос цены (факта наличия или отсутствия демпинга), а не вопрос надлежащего выполнения контракта.

Как объяснить, что "Укрнафта" за 12 дней кардинально изменила

свое мнение? Сначала компания выступила за конкуренцию и присутствие

иностранных поставщиков, а через 12 дней уже сетует на их работу

и жалуется на конкретную американскую компанию. И почему "Укрнафта"

меняет свою позицию после визита в ее офис представителей "Интерпайпа"?

Дело в том, что интересы "Интерпайпа" в органах власти уже продвигал

уволен с этой должности заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма. СМИ

даже называли его куратором энергетической отрасли. И именно Шурма имел без лишнего безграничное влияние на государственные компании.

Примечательно, что Шурма до сих пор входит в состав комиссии Министерства экономики Украины, которая в 2023 году рассматривала вопрос американской Vorex. По имеющейся информации, в результате давления Шурмы на "Укрнафту" государственная компания сменила на противоположную свою позицию и в письменном виде заявила министерству экономики, выступающему против Vorex.

Заинтересованность "Интерпайпа" в борьбе с американцами была настолько велика, что компания Пинчука использовала против Vorex общественную организацию "Палата апелляционных уполномоченных".

В апреле 2023 года эта организация обратилась в "Интерпайп" и сообщила, что американская Vorex якобы просрочила исполнение контракта для "Укрнафты".

Интерпайп взял письмо этой ОО и направил его в Министерство экономики с требованием, чтобы министерство не продлевало разрешение на поставку труб Vorex в Украину.





В конце концов, Министерство экономики не продлило разрешение для импорта труб Vorex производства указанного выше завода. Решение комиссии Министерства экономики было принято в августе прошлого года и находится в открытом доступе. Можно только догадываться, сколько миллиардов гривен потеряло и продолжает терять из-за подобных действий.

По странному стечению обстоятельств "Палата апелляционных уполномоченных" была основана рядом бывших представителей силовых структур и чиновников из Днепропетровской области (базового региона Виктора Пинчука, где сосредоточены его приватизированные у государства производственные активы).