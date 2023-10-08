Как действовать в случае радиационной аварии: Минздрав дал советы

На временно оккупированной ЗАЭС и в дальнейшем существует риск радиационной аварии из-за игнорирования террористами всех законов и правил ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Прежде всего помните, что ядерно-стратегические объекты построены так, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Каждый регион постоянно осуществляет мониторинг радиационного фона, чтобы убедиться, что все показатели в норме. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава", - пишет пресс-служба.

В случае чрезвычайного происшествия указания будут распространяться по каналам ГСЧС и органами местной власти.

В первую очередь, самое главное находиться в помещении, или же срочно зайти в него, если вы находитесь на улице.

Оставайтесь в укрытии

Укрытием может быть подвал или другое помещение. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий. Поэтому важно держаться подальше от их стен и крыши.

"Если возможно, оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.д.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальная власть не предоставила других указаний", - пишет Минздрав.

Следите за официальной информацией

Следите за официальными сообщениями от спасателей, полиции, органов местной власти в телевидении или же, например, радио. Выполняйте указания.

Обеззаразьте себя

"Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь до 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите ее подальше от людей и домашних животных", - объясняет министерство.

При возможности помойтесь

Важно принимать душ с мылом, а голову помыть шампунем. Не используйте кондиционеры для волос - они закрепят радиоактивные материалы. В частности не трите и не царапайте кожу.

В случае отсутствия возможности принять душ - воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду.