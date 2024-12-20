Как родители влияют на умственные способности ребенка: исследование

Значительная часть интеллекта человека - унаследована генетически. В частности, от 40 до 60%. Кроме того, уровень интеллекта также зависит и от окружающей среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Одними из ключевых черт потенциального интеллекта человека являются интуиция и эмоции. Эти черты ребенок наследует от отца. Однако именно на умственные способности человека, влияет генетика матери.

Чтобы это проверить, ученые из университета Глазго провели исследование на лабораторных мышах. Согласно эксперименту, у мышей, которые получили дополнительную дозу материнских генов, увеличилась голова и мозг. Однако тело осталось маленьким. Зато животные, которым ввели дополнительную дозу отцовских генов, имели большие тела, но меньший мозг.

Кроме этого, для проверки теории, исследователи из Глазго опросили более 12,6 тысячи человек в возрасте от 14 до 22 лет. Ученые учли такие факторы как: образование, раса и социально-экономический статус участников. Однако опрос снова показал, что лучшим показателем интеллекта является IQ матери.

Исследователи из Вашингтонского университета также обнаружили, что надежная эмоциональная связь между матерью и ребенком влияет на развитие некоторых частей мозга. Согласно исследованию, дети, которые получали эмоциональную поддержку, имели больший гиппокамп в возрасте 13 лет, чем дети, чьи матери были эмоционально отдаленными. Отметим, что гиппокамп - это область мозга, связанная с памятью, обучением и реакцией на стресс.