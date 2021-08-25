Johnson & Johnson заявила про значне збільшення антитіл після бустерної дози

У компанії Johnson & Johnson заявили, що після введення другої дози її вакцини від коронавірусу Janssen рівень антитіл підвищився в 9 разів. Зараз йдуть переговори з регуляторами про необхідність використання бустерного уколу цим препаратом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

За словами представника компанії, нові дослідження показують, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке і стійке збільшення антитіл в 9 разів вище, ніж через 28 днів після щеплення первинним одноразовим препаратом.

Також наголошується, що одноразової вакцини проти COVID-19 компанії викликає протягом восьми місяців сильну і стійку імунну реакцію. "З цими новими даними ми також бачимо, що бустерна доза вакцини Johnson & Johnson проти коронавірусу - ще більше збільшує кількість антитіл серед учасників дослідження, які раніше отримували нашу вакцину", - додав співрозмовник телеканалу.

Уточнюється, що мова йде про дані, отримані з двох досліджень під час другої фази, проведених в США і Європі. З приблизно двох тисяч людей, які отримали бустерні дози через шість місяців після введення першої дози вакцини Janssen.

Зараз Johnson & Johnson веде переговори зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і регуляторами в США і Європі про отримання дозволу на введення бустерної дози вакцини Janssen.