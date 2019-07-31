JKX Oil&Gas, акціонером якої є Хомутинник, збільшила чистий прибуток на 15,8%

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Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 2,2 млн доларів

У січні-червні 2019 року нафтогазова компанія JKX Oil&Gas, активи якої перебувають в Україні і РФ, отримала 2,2 млн доларів чистого прибутку, перевершивши показник першого півріччя 2018 року на 15,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії на Лондонській фондовій біржі.

У звіті зазначено, що підвищення прибутковості пов'язано з збільшенням виручки на 6,8% - до 45,3 млн доларів при збільшенні обсягів запасів, що дозволило компенсувати такий фактор, як зниження цін на газ в Україні.

"Наш рівень видобутку зріс у результаті тривалих інвестицій в наші родовища у відповідності з планами розвитку, які ми виклали в річному звіті за 2018 рік", - зазначено у коментарі ради директорів компанії.

Також в Україні компанія домоглася міжнародного визнання арбітражного рішення, винесеного на користь компанії в 2017 році. Незважаючи на те, що вердикт Київського апеляційного суду може бути оскаржено, компанія прагне до виконання міжнародного арбітражу на 12 млн доларів на свою користь.

Гендиректор ПГНК (Полтавська газонафтова компанія, - ред.), яка є українською "дочкою" JKX, Віктор Гладун підкреслив, що у зв'язку зі зниженням цін компанія змогла збільшити запаси майже до 25 млн куб. м в кінці червня.

"Ми маємо намір продавати його в четвертому кварталі, так як ціна продажу газу в Україні зазвичай вище після початку опалювального сезону", - пояснив гендиректор ПГНК.

За словами Гладуна, також зросли обсяги видобутку нафти, які в липні вже перевищили 1400 барелів на добу. Компанія динамічно змінює обсяги своїх запасів, виходячи з вартості нафти в Україні, на яку в свою чергу, впливає динаміка світових цін і циклічні місцеві локальні фактори. Наприклад, наприкінці червня у ПГНК було в запасі близько 46 тис. барелів, то тепер обсяг скоротився приблизно на третину.

JKX уточнює, що її продажі в Україні в першому півріччі зросли на 11,7% - до 37,1 млн доларів, у тому числі газу - на 16,5%, до 24,7 млн доларів, нафти - на 5,6%, до 9,4 млн доларів, скрапленого газу - на 11,5%, до 2,9 млн доларів.

У Росії продажі знизилися на 11,5% - до 48,1 млн, в тому числі газу - на 11,4%, до 7,8 млн доларів. Інвестиції компанії в першому півріччі склали 8,5 млн доларів в Україні і 3,5 млн доларів в Росії.

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі 2019 року компанія JKX вийшла на середньодобовий видобуток в 10,132 тис. барелів нафтового еквівалента (boepd), що на 16,1% перевищує середній показник першого півріччя 2018 року. В Україні в січні-червні-2019 видобуток зріс на 48,6% до січня-червень-2018 - до 5,188 тис. boepd, в тому числі газу - на 56,9%, до 725 тис. куб. м на добу, нафти і конденсату - на 19%, до 919 boepd.

Компанія JKX Oil&Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів на території України і Росії. Одним з найбільших акціонерів JKX є Віталій Хомутинник з 19,97% акцій.

А "Полтавська газонафтова компанія", що належить JKX, є найбільшою недержавною нафтогазовидобувною компанією в Україні. Володіє п'ятьма ліцензіями на видобуток і однією - на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.