ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

JKX Oil&Gas з активами в Україні показала 15 млн прибутку після збитку роком раніше

Новини » Економіка    29.03.2019 - 16:17
JKX Oil&Gas з активами в Україні показала 15 млн прибутку після збитку роком раніше
Ілюстративне фото (jkx.co.uk)

Це перший прибуток JKX Oil&Gas за підсумками року вперше з 2013 року

Нафтогазова компанія JKX Oil&Gas в 2018 році отримала чистий прибуток у розмірі 15,26 млн доларів у порівнянні з чистим збитком 17,66 млн доларів роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередній неаудований річний звіт компанії на Лондонській фондовій біржі від 29 березня 2019 року.

Зазначимо, це перший прибуток JKX Oil&Gas за підсумками року вперше з 2013 року. Так, за даними звіту, виручка компанії збільшилася на 24,4% – до 92,87 млн доларів завдяки більш високим цінами продажу продукції в Україні.

В документі підкреслюється, що якщо 2018 рік JKX зустрічала з чистим боргом в 9,7 млн доларів, то завершила його з чистою грошовою позицією 8,2 млн доларів.

JKX Oil&Gas займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні, РФ, Угорщині і Словаччини.

Як повідомлялося раніше, в липні 2018 року до складу акціонерів JKX Oil&Gas увійшла Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої є Віталій Хомутиннік. Зокрема, Cascade Investment Fund придбала 20% акцій JKX.

Серед найбільших акціонерів JKX Oil&Gas сьогодні також Eclairs Group – 27,47% акцій, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

В Україні група JKX володіє Полтавською газонафтовою компанією.

Ціни на нафту показали рекордне квартальне зростання за 10 років Чотири облгази Фірташа оштрафували за донарахування в платіжках
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України нефтьгазВиталий Хомутынник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся