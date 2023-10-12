Израильские авиалинии впервые за 41 год совершат рейс в "еврейскую субботу": какая причина
Национальная авиакомпания Израиля El Al ("Эль-Аль") объявила о подготовке выполнить рейсы 14 октября в США и Азию. Дата приходится на "еврейскую субботу" ("шаббат"), когда местные авиалинии, как правило, не поднимают борты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Необходимость осуществить авиарейсы в субботу связана с намерением вернуть израильтян, призванных на чрезвычайный военный резерв, а также силы безопасности и спасательные службы, которые оказались за границей.
Для "Эль-Аль" вылет в "шаббат" станет первым за 41 год.
Отмечается, что такая доставка резервистов в страну "жизненно важна" во время нынешнего масштабного нападения террористической группировкой ХАМАС на Израиль.
Солдаты резерва бесплатно вылетят 14 октября на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока.
В заявлении авиакомпании указывается, что расходы на полеты будут нести "Эль-Аль" и крупные финансовые учреждения США.
Особенность этой миссии
Также в "Эль-Аль" отметили, что нарушение многолетней политики отказа от полетов в еврейскую субботу получило галахическое одобрение.
Дело в том, что спасательные полеты считаются частью "пикуа нефеш / pikuah nefesh" (иврит), то есть еврейского правового принципа, согласно которому спасение жизни превосходит почти все другие религиозные требования и ограничения.
Ранее сообщалось, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу, несмотря на военную ситуацию в стране. Рейсы выполняют все израильские и международные авиакомпании.
Также перед РБК-Украина рассказывало, какие авиаперевозчики продолжают пассажирские перевозки из Израиля.
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