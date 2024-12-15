В Израиле заявили о закрытии своего посольства в Ирландии: что известно

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии посольства страны в Ирландии. Причиной решения он назвал "крайне антиизраильскую политику ирландского правительства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Издание напомнило, что в мае Израиль отозвал своего посла после того, как Ирландия стала одной из трех стран ЕС, которые заявили, что в одностороннем порядке признать палестинское государство. Но Ирландия не стала в ответ отзывать своего посла в Израиле.

Далее The Times of Israel пишет, что на прошлой неделе правительство Ирландии проголосовало за присоединение к иску ЮАР, согласно которому Израиль обвиняют в "геноциде" в Международном уголовном суде в Гааге.

Теперь в развитии ситуации израильский глава МИД объявил о закрытии посольства страны в Дублине - столице Ирландии.

"Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах", - заявил Саар.

Он подчеркнул, что Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем.

"Израиль будет вкладывать свои ресурсы в развитие двусторонних отношений со странами мира в соответствии с приоритетами, которые также вытекают из отношения к нему различных стран", - добавил глава израильского МИД.

В то же время Саар объявил, что страна откроет посольстве в Молдове, которая уже имеет свое посольство в Израиле. Открытие ожидается в следующем году. На данный момент момент Израиль начинает процесс поиска места и назначения посла.

"Есть страны, которые заинтересованы в укреплении своих связей с Израилем и пока не имеют израильского посольства. Мы скорректируем израильскую дипломатическую структуру наших миссий, придавая значение, среди прочего, подходу и действиям различных стран по отношению к Израилю на политической арене", - резюмировал Саар.