Израиль утверждает, что поразил командование ХАМАС в школе в Газе: в США критикуют

Израильские военные сообщили, что смертоносный удар по городу Газа, вызвавший международное осуждение, был направлен на "командный и контрольный центр" ХАМАС, расположенный в школе и близлежащей мечети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По оценкам властей ХАМАС в Газе, во время субботней ракетной атаки погибли около 100 человек. Агентство отмечает, что эти данные невозможно проверить независимо, кроме того, ХАМАС не различает гражданских и военных жертв.

Вице-президент США Камала Гаррис ранее упрекала Израиль за жертвы среди гражданского населения, подтверждая его "право преследовать террористов, которыми являются ХАМАС".

"И снова слишком много мирных жителей были убиты. Нам нужно соглашение по заложникам и прекращению огня. Соглашение должно быть выполнено, и это нужно сделать сейчас", — сказала она журналистам в субботу во время кампании на западе США.

Армия обороны Израиля заявила, что около 20 "боевиков ХАМАС и Исламского джихада, включая старших командиров", находились в школе Аль-Табаин. Они использовали комплекс "для совершения террористических атак", заявил спикер ЦАХАЛа.

Он утверждает, что удар был нанесен высокоточными боеприпасами, и оценки ХАМАС его последствий не соответствуют действительности.

Шон Саветт, спикер Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что США требуют от израильских официальных лиц "дополнительных деталей" относительно удара. Также Соединенные Штаты призвали Израиль принять меры по "минимизации ущерба гражданскому населению".

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель написал в соцсети X, что "в ужасе от изображений из школы-убежища в Газе». "За последние недели мишенями стали по меньшей мере 10 школ. Этой резне нет оправдания" - отметил он.

Местные власти Газы сообщили, что среди погибших были женщины и дети, которые скрывались в школе.

Bloomberg отмечает, что эта атака является одной из самых смертоносных в войне Израиля и ХАМАС, которая длится уже 11-й месяц. Ожидается, что большое количество погибших помешает международным попыткам возобновить переговоры о прекращении огня между двумя сторонами.