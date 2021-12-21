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В Ізраїлі зафіксували першу смерть від "Омікрона"

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Єрусалим, Вівторок 21 грудня 2021 20:10
В Ізраїлі зафіксували першу смерть від "Омікрона" Фото: в Ізраїлі зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ізраїлі 20 грудня помер перший пацієнт, який заразився штамом коронавірусу "Омікрон". Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер у лікарні в Беер-Шева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними видання, в лікарні міста Беер-Шева на півдні Ізраїлю помер 60-річний пацієнт, який заразився "Омікроном". Лікарі пояснили, що чоловік страждав від кількох захворювань і вони стали основною причиною смерті.

Початковий ПЛР-тест чоловіка викликав підозру на наявність штаму "Омікрон". Тому були проведені додаткові дослідження. Вони підтвердили, що пацієнт заразився новим варіантом коронавірусу. Це сталося в понеділок вдень, незадовго до його смерті.

Нагадавши, у США 20 грудня зафіксували першу смерть від "Омікрона".

Відзначити, у Британії зареєстрували 12 смертей від штаму "Омікрон".

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Ізраїль Омикрон Коронавірус
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