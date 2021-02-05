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В Ізраїлі продовжили заборону на авіасполучення до 20 лютого

Тель-Авів, П'ятниця 05 лютого 2021 18:14
В Ізраїлі продовжили заборону на авіасполучення до 20 лютого
Фото: аеропорт Бен-Гуріон (Flash90)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією коронавірусу. Воно буде діяти до 20 лютого.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Істотні обмеження на авіасполучення введені ще в кінці січня на тлі високої захворюваності коронавірусом в країні та з метою продовжити ізоляцію до якомога більшої кількості вакцинованих у країні людей.

Винятки для перельотів діють в деяких екстрених випадках.

На сьогодні в Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 3,4 мільйона осіб, а другу - 1,986 мільйона.

Сьогодні уряд також продовжило до неділі локдаун в країні. Засідання уряду, на якому було ухвалено це рішення, супроводжувалося скандалами і затягнулося на 10 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав вакцинацію від COVID всіх громадян віком від 16 років.

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