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В Ізраїлі вже більше 2 мільйонів чоловік отримали другу дозу вакцини від COVID

Ізраїль, Субота 06 лютого 2021 20:41
В Ізраїлі вже більше 2 мільйонів чоловік отримали другу дозу вакцини від COVID
Фото: вакцина Pfizer від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі вже більше 2 мільйонів чоловік отримали другу дозу вакцини від коронавіруса. Вони пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомляє Times of Israel.

На сьогодні, 6 лютого, в Ізраїлі другу дозу отримали 2 006 963 людини, а першу - 3 416 613.

За відсотком щепленого від коронавіруса населення Ізраїль є одним зі світових лідерів.

Нагадаємо, на цьому тижні Ізраїль почав вакцинувати всіх бажаючих віком від 16 років. Зміна політики вакцинації пов'язано зі спадом попиту на отримання вакцини, який приводив до псування имевшися доз препарату Pfizer.

Також в країні продовжили локдаун до неділі, 7 лютого. Рішення було прийнято після 10-годинного засідання уряду.

Крім цього, ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків коронавіруса. Така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, але висновки робити рано.

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Новини України В світі Ізраїльвакцина від коронавірусу

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