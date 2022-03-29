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Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок до Європи, - Reuters

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Анкара, Вівторок 29 березня 2022 11:46
Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок до Європи, - Reuters Фото: Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок в Європу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан". Він може стати альтернативою російським поставкам газу на південь Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники уряду і промисловості обох країн заявляють, що для досягнення будь-якої угоди буде потрібно складне маневрування.

Ідея, вперше задумана кілька років тому, полягає в будівництві підводного трубопроводу з Туреччини до найбільшого ізраїльського морського родовища природного газу "Левіафан". Газ буде надходити до Туреччини і далі в сусідні країни Південної Європи, які прагнуть відійти від Росії.

Високопоставлений турецький чиновник повідомив виданню, що переговори тривають з тої пори, як президент Ізраїлю Ісаак Херцог відвідав Анкару на початку березня, і в найближчі місяці можуть послідувати "конкретні рішення" по пропонованому маршруту і беруть участь організаціям.

Однак представники промисловості більш обережні, кажучи, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.

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