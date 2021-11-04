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Ізраїль запропонував навчати українських медиків

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 19:36
Ізраїль запропонував навчати українських медиків Фото: Ізраїль запропонував навчати українських медиків на базі своїх клінік (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у себе в країні. Очікується, що вони будуть проходити підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Окремо обговорили питання удосконалення кваліфікації медичних працівників", - написав у Facebook Ляшко, за підсумками зустрічі із послом Ізраїлю.

Глава МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.

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