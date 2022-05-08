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Ізраїль планує створити громадянську національну гвардію

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Неділя 08 травня 2022 20:06
Ізраїль планує створити громадянську національну гвардію Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Ізраїля Нафталі Беннет закликав створити громадянську національну гвардію. Рада національної безпек та Міністерство громадської безпеки представлять пропозицію вже до кінця травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відповідна заява Беннета була зроблена після нещодавнього теракту в Ізраїлі в День незалежності. Після масштабних пошуків було оголошено про арешт двох осіб.

Ізраїль є не єдиною країною, яка створила громадську гвардію. У 2016 році, на тлі хвилі терористичних атак, з відповідною ініціативою виступив колишній президент Франції Франсуа Олланд.

В останні місяці між Ізраїлем та палестинцями різко зросла напруженість. Лише під час теракту на Західному березі загинули 19 цивільних. Ізраїльська армія прийняла рішення придушити насильство, однак рейдам чинився супротив, внаслідок чого із середини березня загинули щонайменше 27 палестинців.

Беннет наголосив, що Ізраїль й надалі ставитиметься з повагою до усіх релігій та зберігатиме одноосібний суверенітет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 5 травня, в День незалежності Ізраїля, в центрі Ельада стався теракт.

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