Зміна правил закупівель дозволила ОПЗ заощадити 17,5 млн грн

Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

Надалі закупівельна діяльність ОПЗ буде автоматизована та централізована

Завдяки підвищенню ефективності операційної діяльності та зміні новим менеджментом Одеського припортового заводу правил закупівель, що дозволило мінімізувати корупційні ризики, завод зекономив 17,5 млн грн у травні цього року. Надалі закупівельна діяльність ОПЗ буде автоматизована та централізована.

Про це повідомляє прес-служба ОПЗ, передає РБК-Україна.

Як повідомляють в прес-службі, видача тендерної документації всім бажаючим брати участь у торгах на постачання матеріалів та комплектуючих на ОПЗ без проведення попередньої акредитації дозволила збільшити кількість їх учасників. Середня кількість учасників торгів у травні 2020 року склала 2,9 проти 1,2 за період з 01.01.2020 по 30.04.2020. Зростання конкуренції дозволило підвищити прозорість закупівель та унеможливити штучне завищення цін.

"Ми розширили коло учасників в торгах, тому підвищилася конкуренція серед компаній-постачальників. Найближчим часом плануємо автоматизувати та централізувати закупівельну діяльність підприємства, що повністю ліквідує можливості появи корупційної складової при здійсненні закупівель. Також це дасть можливість знизити ціни на матеріали, які постачаються на завод, зі збереженням їх найвищої якості", - зазначив в.о. голови правління - директора АТ "ОПЗ" Микола Синиця.

Заощаджені кошти у розмірі 17,5 млн грн керівництво ОПЗ планує спрямувати на забезпечення соціальних гарантій та інноваційні проєкти щодо модернізації підприємства.

Нагадаємо, ОПЗ входить у перелік об'єктів, які плануються до приватизації. Радником з приватизації ОПЗ є компанія Pericles Group Advisory.

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Автор: РБК-Україна