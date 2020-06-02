ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зміна правил закупівель дозволила ОПЗ заощадити 17,5 млн грн

Новини » Фінанси     02.06.2020 - 16:23
Зміна правил закупівель дозволила ОПЗ заощадити 17,5 млн грн
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

Надалі закупівельна діяльність ОПЗ буде автоматизована та централізована

Завдяки підвищенню ефективності операційної діяльності та зміні новим менеджментом Одеського припортового заводу правил закупівель, що дозволило мінімізувати корупційні ризики, завод зекономив 17,5 млн грн у травні цього року. Надалі закупівельна діяльність ОПЗ буде автоматизована та централізована.

Про це повідомляє прес-служба ОПЗ, передає РБК-Україна.

Як повідомляють в прес-службі, видача тендерної документації всім бажаючим брати участь у торгах на постачання матеріалів та комплектуючих на ОПЗ без проведення попередньої акредитації дозволила збільшити кількість їх учасників. Середня кількість учасників торгів у травні 2020 року склала 2,9 проти 1,2 за період з 01.01.2020 по 30.04.2020. Зростання конкуренції дозволило підвищити прозорість закупівель та унеможливити штучне завищення цін.

"Ми розширили коло учасників в торгах, тому підвищилася конкуренція серед компаній-постачальників. Найближчим часом плануємо автоматизувати та централізувати закупівельну діяльність підприємства, що повністю ліквідує можливості появи корупційної складової при здійсненні закупівель. Також це дасть можливість знизити ціни на матеріали, які постачаються на завод, зі збереженням їх найвищої якості", - зазначив в.о. голови правління - директора АТ "ОПЗ" Микола Синиця.

Заощаджені кошти у розмірі 17,5 млн грн керівництво ОПЗ планує спрямувати на забезпечення соціальних гарантій та інноваційні проєкти щодо модернізації підприємства.

Нагадаємо, ОПЗ входить у перелік об'єктів, які плануються до приватизації. Радником з приватизації ОПЗ є компанія Pericles Group Advisory.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України закупкиОПЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся