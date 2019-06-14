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Обрання Зеленського створює нову можливість для миру на Донбасі, - Болтон

Новини » Політика    14.06.2019 - 05:42
Обрання Зеленського створює нову можливість для миру на Донбасі, - Болтон
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник Трампа з нацбезпеки вважає мир на Донбасі - ключовим кроком для налагодження стосунків між США та РФ

Обрання президентом України Володимира Зеленського створює нові можливості для досягнення миру на Донбасі. Про це заявив у четвер помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі із представником США з питань України Куртом Волкером, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter .

Болтон вважає досягнення миру на Донбасі - важливим кроком у налагодженні відносин Вашингтона з Кремлем.

"Представник Волкер і я зустрілися сьогодні, щоб обговорити переговори з України, та погодилися, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку для налагодження відносин США і Росії", - заявив він.

Водночас Болтон підкреслив, що важливо, щоб Росія зробила свій внесок у вирішення ситуації на Донбасі та брала участь у цьому серйозно.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати не будуть визнавати паспорти Російської Федерації, видані в непідконтрольних українській владі районах Донбасу і анексованому Криму.

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Новини України Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДонбасДжон Болтон
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