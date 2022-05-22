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"Через вступ до НАТО Фінляндія втратить стабільність". Новий фейк від російських ЗМІ

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Росія, Неділя 22 травня 2022 15:24
"Через вступ до НАТО Фінляндія втратить стабільність". Новий фейк від російських ЗМІ Фото: новий фейк від російських ЗМІ про Фінляндію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Замість економічної стабільності Фінляндія обрала шлях до НАТО. Такий меседж розповсюджують російські пропагандисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протедії дезінформації (ЦПД).

"Нейтральна Фінляндія вирішила проміняти доступний російський газ на членство в НАТО. Жителі Фінляндії відмовились платити за російський газ в рублях. Щоб покрити дефіцит, Фінляндія збирається докупати газ в США за завищеною ціною", - повідомляють роспропагандисти.

Насправді, у ЦПД пояснюють, що в зв’язку з російською агресією щодо України, нейтральна Фінляндія прийняла рішення подати заявку про вступ до НАТО.

"Водночас, щоб убезпечити себе в майбутньому від російського газового шантажу, Фінляндія орендувала в компанії Excelerate Energy з США плавучий термінал для видобування та виробництва зрідженого природного газу", - додають в РНБО.

Раніше українців попередили про те, що у соціальних мережах почали розповсюджувати фейкові повідомлення від імені Служби безпеки України.

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