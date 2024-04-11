Из тренера в фанаты в считанные секунды. Наставник "Боруссии" Д попросил легенду о селфи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Sports Golazo .

Веселый эпизод произошел в эфире американского телеканала CBS Sports. На флеш-интервью после поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" пришел наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич.

Звездным интервьюером оказался экс-нападающий сборной Италии Дель Пьеро. Терзич ответил на все вопросы эксперта, а затем скромно попросил об общем фото с "Пинтуриккио". Немецко-хорватский специалист рассказал итальянцу, что увлекался его игрой.

Встреча с идолом юности подсластила Терзину горечь поражения. "Шмели" под его руководством проиграли "Атлетико" первый четвертьфинал Лиги чемпионов (1:2). Единственный мяч в составе дортмундцев оформил Алле.

Кто такой Алессандро Дель Пьеро

Уроженец Ковельяно (провинция Тревизо), воспитанник "Падовы". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 1991/92 в Серии B.

В 1993 году перебрался в "Ювентус" и провел в составе туринцев 19 сезонов подряд. В рядах "бьянконери" постепенно заменил обладателя "Золотого мяча-1993" Роберто Баджо. Завоевал с "Юве" 6 Скудетто, Кубок и четыре Суперкубка Италии, триумфовал в Лиге чемпионов 1995/96, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. На закате карьеры поиграл за австралийский "Сидней" и индийский "Дели Дайнамос".

В составе сборной Италии триумфовал на ЧМ-2006. В общей сложности провел за "Скуадру Адзурру" 91 матч (27 голов). Прозвище "Пинтуриккио" получил с легкой руки Джанни Аньелли, назвавшего Баджо ("Рафаэль") и Дель Пьеро именами художников эпохи Возрождения.