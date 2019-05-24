У червні ціна газу для жителів Миколаївської області зросте на 38 копійок

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Щомісячні коливання ціни можуть привести до значних розбіжностей у сумах, нарахованих споживачам до оплати за газ

З травня побутові споживачі газу в залежності від регіону платять різну ціну за газ. Ціна на природний газ для жителів Миколаївської області у травні склав 8,43 гривень за куб. м, але вже в червні вона складе - 8,81 гривень за куб. м. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Миколаївгаз Збут".

Причиною таких змін стало введення нових тарифів на транспортування газу по магістральних газопроводах, а також коливання оптової ціни державного монопольного постачальника. При цьому тариф ТОВ "Миколаївгаз Збут" залишився незмінним і становить не більше 2,2% від вартості газу.

"Таке нововведення викликане рішенням НКРЕКП ввести для АТ "Укртрансгаз" фіксовані тарифи на послуги транспортування природного газу. Досі тарифи на транспортування магістральними газопроводами, що входять в структуру ціни газу, були різними для різних областей. Це дозволяло тримати ціну газу для побутових потреб на одному рівні по всій Україні. Але тепер транспортники отримають за свої послуги фіксовану плату - так званий "тариф для точки виходу з фізичним розташуванням до прямим споживачам", тобто своєрідну абонплату за доставку газу магістральними газопроводами. І цей тариф становить 19 коп. з кожного оплаченого побутовими споживачами кубометра газу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця в залежності від коливань оптової ціни газу державного монопольного постачальника НАК "Нафтогаз України" з урахуванням його торговельної націнки. Зокрема, у травні ціна газу для регіональних постачальників від Наку для побутових потреб становить 7188 гривень за тис. куб. м (з ПДВ), а з 1 червня зросте до 7 558,80 гривень.

У прес-службі зазначили, що з огляду на всі зміни зазначених складових, ціна газу для миколаївців з 1 травня становить 8432,93 за тис. куб. м, а в червні складе 8813 за тис. куб. м.

Такі зміни викликають занепокоєння в компанії "Миколаївгаз Збут", адже це може призвести до збільшення звернень споживачів щодо перерахунку обсягів спожитого газу.

"Несвоєчасна передача показань газових лічильників призводить до розбіжностей між фактичним споживанням і розрахунковими нарахуваннями. А тепер щомісячні коливання ціни можуть привести до значних розбіжностей у сумах, нарахованих споживачам до оплати за газ. Тому ми звертаємося до наших клієнтів з проханням своєчасно передавати показання своїх газових лічильників - з 1 по 5 число місяця, щоб уникнути непорозумінь і необхідності робити перерахунки. Інформацію про те, як це зробити, можна знайти на нашому офіційному сайті в розділі "Як передати показання лічильника", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.