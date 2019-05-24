ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У червні ціна газу для жителів Миколаївської області зросте на 38 копійок

Новини » Енергетика    24.05.2019 - 17:47
У червні ціна газу для жителів Миколаївської області зросте на 38 копійок
Ілюстративне фото (УНІАН)

Щомісячні коливання ціни можуть привести до значних розбіжностей у сумах, нарахованих споживачам до оплати за газ

З травня побутові споживачі газу в залежності від регіону платять різну ціну за газ. Ціна на природний газ для жителів Миколаївської області у травні склав 8,43 гривень за куб. м, але вже в червні вона складе - 8,81 гривень за куб. м. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Миколаївгаз Збут".

Причиною таких змін стало введення нових тарифів на транспортування газу по магістральних газопроводах, а також коливання оптової ціни державного монопольного постачальника. При цьому тариф ТОВ "Миколаївгаз Збут" залишився незмінним і становить не більше 2,2% від вартості газу.

"Таке нововведення викликане рішенням НКРЕКП ввести для АТ "Укртрансгаз" фіксовані тарифи на послуги транспортування природного газу. Досі тарифи на транспортування магістральними газопроводами, що входять в структуру ціни газу, були різними для різних областей. Це дозволяло тримати ціну газу для побутових потреб на одному рівні по всій Україні. Але тепер транспортники отримають за свої послуги фіксовану плату - так званий "тариф для точки виходу з фізичним розташуванням до прямим споживачам", тобто своєрідну абонплату за доставку газу магістральними газопроводами. І цей тариф становить 19 коп. з кожного оплаченого побутовими споживачами кубометра газу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця в залежності від коливань оптової ціни газу державного монопольного постачальника НАК "Нафтогаз України" з урахуванням його торговельної націнки. Зокрема, у травні ціна газу для регіональних постачальників від Наку для побутових потреб становить 7188 гривень за тис. куб. м (з ПДВ), а з 1 червня зросте до 7 558,80 гривень.

У прес-службі зазначили, що з огляду на всі зміни зазначених складових, ціна газу для миколаївців з 1 травня становить 8432,93 за тис. куб. м, а в червні складе 8813 за тис. куб. м.

Такі зміни викликають занепокоєння в компанії "Миколаївгаз Збут", адже це може призвести до збільшення звернень споживачів щодо перерахунку обсягів спожитого газу.

"Несвоєчасна передача показань газових лічильників призводить до розбіжностей між фактичним споживанням і розрахунковими нарахуваннями. А тепер щомісячні коливання ціни можуть привести до значних розбіжностей у сумах, нарахованих споживачам до оплати за газ. Тому ми звертаємося до наших клієнтів з проханням своєчасно передавати показання своїх газових лічильників - з 1 по 5 число місяця, щоб уникнути непорозумінь і необхідності робити перерахунки. Інформацію про те, як це зробити, можна знайти на нашому офіційному сайті в розділі "Як передати показання лічильника", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Чернігівці скоїли крадіжок газу на майже 1,5 млн гривень, - "Чернігівгаз"
Новини України Миколаївгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся