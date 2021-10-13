В Івано-Франківській області стався землетрус
Фото: в Україні стався землетрус (statik4.msc-csem.org)
В Івано-Франківській області стався землетрус. Це сталось 12 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного центру спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу розташований у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, ідеться у повідомленні.
"Протягом 2021 року з території Богородчанського району Івано-Франківської області зареєстровано землетрус 13 липня з магнітудою 2,3", - зауважили у Головному центрі спеціального контролю.