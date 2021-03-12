ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Івано-Франківськгаз" виявив крадіжку газу відпочинковим комплексом в Долинському районі

Новость на русском → Івано-Франківськ, П'ятниця 12 березня 2021 16:11
"Івано-Франківськгаз" виявив крадіжку газу відпочинковим комплексом в Долинському районі Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Відпочинковий комплекс в селі Вишків Долинського району здійснював незаконний відбір природного газу. Працівники АТ "Івано-Франківськгазу" виявили факт крадіжки. Через дії недобросовісного споживача, газорозподільна компанія зазнала збитки на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгазу".

"Власник комплексу відбирав блакитне паливо в обхід лічильника: приєднав до мережі газовий шланг поза приладом обліку. Таким чином, при площі будівлі 1260 кв. м, за 2020 рік, згідно показів лічильника, було начебто спожито тільки 795 куб. м природного газу. По факту крадіжки газу фахівці "Івано-Франківськгазу" склали відповідний акт про порушення, а також припинили розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, тепер недобросовісний споживач повинен компенсувати збитки газорозподільної компанії. Власнику комплексу донараховано 537,5 тисяч гривень. Допоки він не сплатить штраф та не ліквідує усі порушення, газопостачання не буде відновлено.

"Загалом, з початку 2021 року фахівці "Івано-Франківськгазу" виявли 23 правопорушення з несанкціонованого відбору газу: з них 6 незаконних врізок в газові мережі та 17 втручань в роботу лічильників газу. Як результат недобросовісним споживачам здійснено донарахування на суму 1 250 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Івано-Франківськ газ
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації