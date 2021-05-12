"Івано-Франківськгаз": у 6 тисяч багатоповерхівок відсутнє обслуговування газових мереж

На Прикарпатті газові мережі у 5961 багатоквартирному будинку ніхто не обслуговує. Законом обумовлена відповідальність власника, ОСББ чи управителя за відсутність обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання.

"В області налічується близько 1486 будинків, які взагалі не мають балансоутримувача та у яких не створено ОСББ, найбільше їх у Івано-Франківську та Калуші - 1369. У результаті тисячі кілометрів внутрішньобудинкових мереж перебувають у неконтрольованому стані, що може призвести до аварійності", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, у офісах або у загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою, як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.

"Якщо немає актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав їх обслуговувати. Без регулярного обслуговування, мережі, особливо в старому житловому фонді, стають непридатними для експлуатації", – говорить директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик.

За словами прес-служби, після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Це може бути як газорозподільна компанія (для прикарпатців - АТ "Івано-Франківськгаз"), так і спеціалізовані організації, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт.

"Вартість послуг з технічного обслуговування визначається індивідуально і залежить від наявних газових приладів у помешканні та кількості квартир у будинку. Укласти договір з газовою компанією споживачі природного газу можуть у 104.ua Клієнтському просторі. У "Івано-Франківськгазі" закликають споживачів не нехтувати своєю безпекою та вчасно укладати договори на технічне обслуговування газових мереж", - йдеться у повідомленні.