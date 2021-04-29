"Івано-Франківськгаз": 500 клієнтів компанії замовили реконстрцкцію газових мереж

"Реконструкція системи газопостачання – це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія "Івано-Франківськгаз", якщо клієнту потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на потужніше, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, виготовлення проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у газову мережу, яка функціонує). Далі відбуваються будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.

Споживачі мають здійснювати заміну газового обладнання виключно за допомогою ліцензованих фахівців – самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом.

"Відповідно до чинного законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, з усього спектру робіт передбачених реконструкцією, можуть виконувати лише проектування та будівельно-монтажні роботи. В свою чергу, АТ "Івано-Франківськгаз" надає комплексну послугу з реконструкції: від технічних умов, допомоги у виборі обладнання до пуску газу. Це дозволяє значно зекономити час і кошти клієнта. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт", - пояснює директор з капітального будівництва АТ "Івано-Франківськгаз" Олександр Мандрик.

За словами прес-служби, клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконструкцію, надати пакет документів і чекати, доки фахівці виконають усі роботи.

"Для того, щоб провести реконструкцію, необхідно звернутися до найближчого 104.ua Клієнтського простору. Кожного клієнта супроводжує персональний менеджер, який допоможе підібрати енергоефективне обладнання, яке дозволить заощадити до 30% газу при споживанні. Окрім того, клієнт у телефонному режимі завжди може отримати інформацію про стан виконання робіт за його проектом", - йдеться у повідомленні.