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В Италии считают, что Украине и РФ нужен "политический мир", но время еще не пришло

Рим, Суббота 04 ноября 2023 16:28
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В Италии считают, что Украине и РФ нужен "политический мир", но время еще не пришло Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия нуждаются в "политическом мире". Но время для переговоров между сторонами пока не пришло.

Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Quotidiano Nazionale.

Итальянский министр отметил, что внимание к войне в Украине уменьшилось на уровне медиа, а не на политическом уровне.

Крозетто подчеркнул, что обострение на Ближнем Востоке не снизило помощь Украине.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права, не только за ее свободу. Очевидно, что крепкий мир не может быть основан только на военных действиях. Нужно политическое перемирие. Время еще не пришло", - сказал он. .

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом глава государства опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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