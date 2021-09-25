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Італія хоче домогтися відмови від вугілля в усьому світі

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Нью-Йорк, Субота 25 вересня 2021 08:51
Італія хоче домогтися відмови від вугілля в усьому світі Фото: Маріо Драгі, прем'єр Італії (flickr.com/europeancentralbank)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що його країна разом з партнерами буде працювати над забороною використання вугілля у світі. З такою заявою він виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Драгі.

"Ми маємо намір укласти глобальну угоду, покликану якомога швидше згорнути використання вугілля й, відповідно до цієї мети, заблокувати фінансування нових подібних проєктів", - сказав італійський прем'єр.

Драгі зазначив, що Італія також працюватиме над відмовою від виділення субсидій на викопні джерела енергії, але сприятиме використанню відновлювальних джерел.

"Боротьба зі змінами клімату вимагаю багатостороннього залучення та прагматичної співпраці усіх головних глобальних гравців - як багатих, так і економік, що розвиваються", - додав він.

Нагадаємо, ціни на вугілля в Європі досягли рекордного за останні 13 років значення.

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