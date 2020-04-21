В Італії за добу одужали від коронавірусу рекордна кількість пацієнтів

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В країні фіксують зменшення активних пацієнтів з коронавірусом

В Італії за минулу добу одужали від коронавірусу 2723 людини, що є рекордним показником з початку пандемії. Про це повідомили в департаменті цивільної оборони Італії, передає ANSA.

Повідомляється, що з початку епідемії від коронавіруса одужали 51 600 осіб. Крім цього за минулу добу зафіксували зниження кількості активних пацієнтів з COVID-19. На даний момент лікуються від коронавіруса 107 709 пацієнтів, що на 528 осіб менше, ніж днем раніше.

Також повідомляється, що за добу в Італії виявили 2729 нових випадків захворювання, збільшивши загальну кількість інфікованих до 183 957. Помер 20 квітня 534 людини, всього в країні зафіксували 24 648 летальних випадки.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не планує виводити країну з карантину, введеного через коронавіруса, і закликає італійців почекати з цим рішенням.

Відзначимо, на даний момент у світі зафіксовано понад 2,5 млн випадків захворювання коронавірусом. Лідером за кількістю заражених є США, де COVID-19 підтверджено близько 800 тисяч осіб. Померли від вірусу у світі 171 850 осіб, одужали - 659 615.