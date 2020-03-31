В Італії обговорюють повернення до нормального життя після карантину

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В науково-технічному комітеті розглядають повернення до звичайного життя

Сьогодні, 31 березня, влада Італії обговорює способи повернення країни до нормального режиму роботи після карантину, який ввели через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє газета Il Sole 24 Ore.

Як повідомляється, в Італії загальна ізоляція триватиме мінімум до Великодня, тобто до 12 квітня, але відновлювати роботу виробництва почнуть якомога раніше, можливо, вже у середині квітня, оскільки призупинення виробництва не може тривати довго.

Як наголошується, школи та інші навчальні заклади, відкриються пізніше, як і відкриття барів, ресторанів, концертних майданчиків, де навіть після відкриття, у них доведеться дотримуватися правила соціальної дистанції.

Також у науково-технічному комітеті розглядають і поетапне повернення до звичайного життя різних вікових груп. Так, з карантину вийдуть самі молоді і сильні, а потім люди, для яких вірус представляє більш значну загрозу.

В Італії зафіксували понад 101 тис. захворювань коронавірусом, з яких 11591 померло.

Нагадаємо, через коронавірус в Італії число загиблих серед лікарів зросла до 63 осіб.