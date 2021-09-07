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В Італії планують заборонити електросамокати для неповнолітніх

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Ломбардія, Вівторок 07 вересня 2021 09:46
В Італії планують заборонити електросамокати для неповнолітніх Фото: в Італії планують заборонити електросамокати для неповнолітніх (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В італійському регіоні Ломбардія уряд ініціював законопроєкт, який забороняє неповнолітнім особам користуватися електросамокатами. Дорослі ж повинні обов'язково одягати шоломи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Така ініціатива була висунута владою після того, як 13-річний хлопчик загинув під час катання на електросамокаті на велодорозі в Сесто-Сан-Джованні, поблизу Мілана.

"На жаль, трагічні випадки, які все продовжують траплятись, вимагають більш ретельного врегулювання того, як користуватись цими транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, законопроєктом пропонується зобов’язати власників електросамокатів мати страховку, яка до цього часу вимагалася тільки від неповнолітніх.

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