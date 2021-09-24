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В Італії схвалили вакцинацію вагітних з другого триместру

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Рим, П'ятниця 24 вересня 2021 12:07
В Італії схвалили вакцинацію вагітних з другого триместру Фото: в Італії схвалили вакцинацію вагітних з другого триместру (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS) схвалив вакцинацію від коронавірусу для вагітних. Зокрема, отримати щеплення вони можуть на другому або третьому триместрі вагітності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У ISS заявили, що рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою кількістю доказів безпеки вакцин під час вагітності як для плода, так і для матері.

"Жінки, які бажають пройти вакцинацію в першому триместрі вагітності, повинні оцінити ризики і переваги разом з лікарем", - йдеться в повідомленні, де наводяться дані про те, що лихоманка, яка є однією з можливих реакцій на вакцину, може викликати підвищений ризик вроджених вад розвитку.

Жінки, які годують груддю, можуть спокійно вакцинуватися, заявили в ISS, додавши, що немовлята можуть безпечно вбирати антитіла через молоко.

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