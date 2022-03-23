ІТ-підприємець Макс Поляков закликав бізнес переказувати кошти Дніпру як гуманітарному хабу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полякова у Facebook.

"Завдання полягає в тому, щоб зібрати 30 мільйонів доларів за 30 днів. Тож закликаю всі великі бізнеси та IT-компанії наслідувати мій приклад! Я переконаний, що важливо допомагати нашій Батьківщині, де б ми зараз не були. Продовжуємо боротися разом", - зазначив Поляков.

Як відомо, Дніпро нині залишається одним з головних гуманітарним хабом, куди з’їжджаються десятки тисяч переселенців з гарячих точок країни.

"Знаючи Макса вже доволі довгий час, я певен, що він не обмежиться лише грішми. Він став на Заході послом Дніпра. Людиною, яка тепер не залишить у спокої ані офіційну владу, ані приватний бізнес", - заявив у відповідь мера Дніпра Борис Філатов, зауваживши при цьому, що всі ті, хто роками заробляв свої статки в Україні, повинні проявити свою позицію та допомогати постраждалим від війни бодай фінансово.

Водночас за словами Філатова, він також веде перемовини з голлівудськими зірками та селебритіс, аби ті так само стали до лав послів Доброї волі Дніпра у світі.

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