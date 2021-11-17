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В Іспанії третє щеплення від COVID пропонуватимуть медикам та особам старше 60 років

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Середа 17 листопада 2021 21:42
В Іспанії третє щеплення від COVID пропонуватимуть медикам та особам старше 60 років Фото: в Іспанії третє щеплення від COVID пропонуватимуть медикам та особам старше 60 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Іспанії прийняв рішення надавати третє щеплення від коронавірусу громадянам країни. Бустерне щеплення отримають особи віком від 60 до 69 років та медичні працівники.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

З 5 жовтня в Іспанії додаткову дозу вакцини почали отримувати особи старше 70 років і люди, які проживають в будинках престарілих.

Так, додаткове щеплення близько двох мільйонів чоловік, щеплених однодозовою вакциною Janssen. Також щеплення отримають 5,2 млн осіб старше 60 років і 1,7 мільйона працівників охорони здоров'я і соціального забезпечення.

В цілому, третя доза вже рекомендована приблизно 16 мільйонам людей, що становить трохи більше третини всього населення Іспанії.

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