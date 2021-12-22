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В Іспанії скасують карантин для щеплених від COVID, які вступали в контакт з інфікованими

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Мадрид, Середа 22 грудня 2021 03:49
В Іспанії скасують карантин для щеплених від COVID, які вступали в контакт з інфікованими Фото: влада Іспанії скасує карантин для щеплених від COVID, які вступали в контакт з інфікованими (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Іспанії скасують карантин для щеплених батьків, які вступали в контакт з інфікованими. При цьому темпи поширення інфекції в країні знову стали зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Іспанії.

Комісія з громадської охорони здоров'я переглянула на своєму засіданні карантинні рекомендації для тих, хто вступає в близький контакт в поточних умовах високої захворюваності і широкого поширення варіанту "Омікрон".

"Було вирішено, що людям, які пройшли повну вакцинацію і які мають близькі контакти з позитивним пацієнтом, не потрібно буде дотримуватися 10-денного домашнього карантину", - йдеться в повідомленні.

При цьому даної категорії осіб буде рекомендовано "максимально скоротити свою соціальну взаємодію, скрупульозно дотримуватися профілактичних заходів, такі як використання маски, і уважно стежити за можливою появою симптомів".

22 листопада для українців змінилися правила в'їзду в Іспанію. Тепер для перетину кордону необхідно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

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