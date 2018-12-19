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Ірпінська міськрада затвердила оновлений генплан міста

Новини » Політика    19.12.2018 - 11:16
Ірпінська міськрада затвердила оновлений генплан міста
Фото: Ірпінська міськрада (з відкритих джерел)

Депутати схвалили оновлення генерального плану міста

Депутати Ірпінської міської ради схвалили оновлення генерального плану міста. За це рішення вони проголосували сьогодні, 19 грудня, на сесії міськради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

Основні напрямки прийнятих змін - порятунок зелених зон і створення нових парків і рекреаційних територій, відведення ділянок для будівництва нових шкіл та дитсадків, збереження приватного сектора, винесення багатоповерхової забудови за межі центральної частини міста тощо.

Так, оновлений генплан передбачає зміну цільового призначення п'яти великих ділянок загальною площею близько 40 гектарів з багатоповерхової забудови на створення паркових зон. Це, зокрема, території при в'їзді в Ірпінь з боку Романівки, ділянки, відомі як "парк Стельмаха" і "заповідник Мужеловський", і зелена зона в районі вулиці Котляревського і Чехова.

В результаті переговорів з власниками розподіленої раніше землі нинішньої міської влади вдалося домовитися про виділення ділянок для будівництва 6-ти комунальних шкіл та 14-ти дошкільних установ, що відображено в новій версії генплану.

Всупереч інформації, яка поширювалася останнім часом в соцмережах, приватному житлового сектору жодним чином не загрожує наступ багатоповерхівок. Відповідна заборона закріплена в оновленому генеральному плані, зазначив у коментарі журналістам головний архітектор Ірпеня Михайло Сапон.

За його словами, інформація про плани сьогоднішнього міськради віддати заплаву річки Ірпінь під багатоповерхову забудову, також є фейком, адже вся територія заплави була розподілена ще в 2006-2014 роках.

Як зазначив, у свою чергу, голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк, нині міська влада навпаки робить все можливе, щоб використовувати заплавні землі з рекреаційною метою. Зокрема, новим генпланом передбачено продовження новозбудованої набережній в напрямку Романівка, так і в бік Гостомельського шосе. Таким чином, набережна з відповідною інфраструктурою стане однією з головних туристичних визначних пам'яток Ірпеня.

Як відомо, робота над проектом оновлення генерального плану Ірпеня почалася в 2017 році. Проект був підтриманий жителями міста, які взяли участь у громадських слуханнях 30 листопада 2018 року.

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