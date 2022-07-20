В Ірпені були чутні постріли: мер розкрив подробиці події
Увечері 19 липня в Ірпені по вулиці Грибоєдова були чутні постріли. В результаті побутового конфлікту один з учасників з метою самозахисту застосував травматичну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина.
За його словами, що двоє напідпитку молодих людей почали чіплятися до дитини, також агресивно поводилися щодо старшого чоловіка. Прибулий на допомогу син потерпілого дістав травматичний пістолет і почав захищатися від агресії з боку нападників.
Маркушин зазначив, що зловмисники перебувають у лікарні і їхньому життю загрози немає. Він також спростував інформацію про нібито вибух і роботу диверсійних груп.
Раніше повідомлялося, що у Броварах 53-річний чоловік стріляв з рушниці в бік поліцейських після того як не зміг купити алкоголь в заборонений для цього час.
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